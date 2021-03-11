Число зарегистрировавших вакцину «Спутник V» стран достигло 50

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Республика Намибия одобрила применение российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.



«Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сообщил фонд.



Таким образом, Намибия стала 50-й страной мира, которая одобрила применение российской вакцины. По количеству полученных одобрений иностранных регуляторов «Спутник V» занимает второе место в мире.

Первой зарубежной страной, которая зарегистрировала «Спутник V», стала Белоруссия, которая также приняла участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса.

Позднее «Спутник V» также зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко и Иордании.

К тому же РФПИ в конце января направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе.