Число зарегистрировавших вакцину «Спутник V» стран достигло 50

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 73,5 (-0,54) Инвестиции, 19:06
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 87,76 (-0,2) Инвестиции, 19:06
WSJ узнала о грозящем Alibaba рекордном штрафе Инвестиции, 19:52 Суд признал банкротом бывшего кондитера Коркунова Бизнес, 19:52 Группа из Белоруссии допустила отказ от участия в «Евровидении» Политика, 19:50 Renault показала новый логотип Авто, 19:48 Украинского судью предупредили за разговор на русском языке в ходе матча Спорт, 19:40 В Совфеде оценили слова об ответственности России за конфликт в Донбассе Политика, 19:38 В чем обвиняют Меган Маркл? Пройдите тест и узнайте Стиль, 19:23 Бывший президент СБР назвал мужским решение Клебо отозвать апелляцию Спорт, 19:16 AstraZeneca сообщила о безопасности вакцины на фоне отказов от нее в ЕС Общество, 19:15 Эксперты сообщили о росте цен на апартаменты в Москве на 19% за год Недвижимость, 19:08 Цунами и отчуждение: хроника аварии на «Фукусиме» 10 лет назад. Видео Общество, 19:00 Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» Общество, 18:56 NFT-токен продали на аукционе за рекордные $69 млн Крипто, 18:55 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 18:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число зарегистрировавших вакцину «Спутник V» стран достигло 50

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Республика Намибия одобрила применение российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

«Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сообщил фонд.

Таким образом, Намибия стала 50-й страной мира, которая одобрила применение российской вакцины. По количеству полученных одобрений иностранных регуляторов «Спутник V» занимает второе место в мире.

Глава совета по вакцинации ФРГ оценил шанс на одобрение «Спутника V» в ЕС
Общество
Фото:Edgard Garrido / Reuters

Первой зарубежной страной, которая зарегистрировала «Спутник V», стала Белоруссия, которая также приняла участие в клинических испытаниях вакцины против коронавируса.

Позднее «Спутник V» также зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко и Иордании.

К тому же РФПИ в конце января направил заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе.

вакцина Спутник V регистрация коронавирус новости
Материалы по теме
В Венгрии сравнили цены на российскую и китайскую вакцины от COVID-19
Общество
Еще одна страна Европы приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Байден назвал условие, при котором США «поделятся вакциной»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter