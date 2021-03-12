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В Таиланде отложили вакцинацию премьера препаратом AstraZeneca

Таиланд вслед за рядом европейских стран решил отложить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Власти решили дождаться исследований о риске появления тромбов у привившихся
Фото: Andre Malerba / Bloomberg
Фото: Andre Malerba / Bloomberg

В Таиланде отложили вакцинацию премьер-министра Праюта Чан-Оча и нескольких членов правительства препаратом AstraZeneca после того, как несколько стран, в том числе Дания и Норвегия, приостановили использование вакцины из-за возможного риска появления тромбов, сообщил Bloomberg.

Именно в этот день Таиланд должен был начать вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, однако теперь ее отложили. На долю этой вакцины приходится 61 млн из 63 млн доз, заказанных властями страны.

«Откладывая вакцинацию, мы не говорим, что вакцина AstraZeneca плохая или некачественная. Мы отсрочили ее, чтобы ознакомиться с отчетами о безопасности и исследованиями относительно рисков формирования тромбов», — сообщил вирусолог из Университета Чулалонгкорн, член комиссии Минздрава Таиланда по вакцинации Йонг Пувораван.

По словам советника по программе вакцинации Миздрава Таиланда Пиясакола Саколсатаядорна, массовую вакцинацию в стране отложат максимум на две недели. Жителей из групп риска пока продолжат прививать китайским препаратом Sinovac.

В ВОЗ ответили на отказ от вакцины AstraZeneca в нескольких странах ЕС
Общество
Фото:Ronny Hartmann / Dpa / Global Look Press

Ряд европейских стран ранее приостановили использование вакцины AstraZeneca. Первыми о рисках применения препарата сообщили в Австрии. Там после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови скончалась 49-летняя женщина, у другой привитой развилась тромбоэмболия легочной артерии. После этого власти Австрии приостановили использование одной партии препарата.

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На фоне сообщений о риске серьезных побочных эффектов полностью вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии, Литве и ряде других стран.

В AstraZeneca позже заявили, что вакцина «хорошо переносится», а европейский регулятор отметил, что преимущества перевешивают риски. Во Всемирной организации здравоохранения пообещали поделиться своими выводами относительно препарата после изучения появившейся информации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
вакцинация AstraZeneca Таиланд
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