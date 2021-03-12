Вирусологи после скандала с AstraZeneca объяснили случаи отзыва лекарств

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Случаи приостановки вакцинирования, подобные тем, про произошли в отдельных странах с препаратом компании AstraZeneca, не исключительные, особенно когда есть летальные исходы. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По его словам, приостановки вакцинирования в таких ситуациях логичны и требуют максимально быстрого исследования. Однако то, что у человека появились серьезные побочные эффекты или он умер спустя время после вакцинации, еще не означает, что это произошло вследствие прививки, считает эксперт.

«Бывали такие случаи в истории вакцинологии, когда и у отработанной вакцины что-то не то в конкретной партии, допустим, сделано. Даже у инактивированных вакцин против бешенства был случай, когда неполная инактивация произошла. Это «убитая» вакцина, она делается по средствам того, что вирус нарабатывают, а потом его инактивируют — убивают, затем проверяют, действительно ли произошла инактивация. Если вдруг инактивация не произошла в какой-то партии, то это партия становится вместо лекарства своей противоположностью. То есть возможны случаи в производстве, безусловно, есть человеческий фактор, еще какие-то моменты», — рассказал Чепурнов.

Он отметил, что приостановка вакцинации необходима для разрешения сомнений, поскольку рисковать никто не хочет, а настороженность в обществе и так высокая. «В США, например, сейчас 1,5 млн в день вакцинируют, кто-то вполне может умереть после вакцинации, но не из-за вакцинации. Я думаю, достаточно быстро все это будет восстановлено. Немедленно предположить просто необходимо возможную связь и как можно быстрее ее исследовать — это все достаточно логично и правильно, надеюсь, что и у нас также», — добавил он.