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Вирусологи после скандала с AstraZeneca объяснили случаи отзыва лекарств

Фото: Ronny Hartmann / dpa / Global Look Press
Фото: Ronny Hartmann / dpa / Global Look Press

Случаи приостановки вакцинирования, подобные тем, про произошли в отдельных странах с препаратом компании AstraZeneca, не исключительные, особенно когда есть летальные исходы. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По его словам, приостановки вакцинирования в таких ситуациях логичны и требуют максимально быстрого исследования. Однако то, что у человека появились серьезные побочные эффекты или он умер спустя время после вакцинации, еще не означает, что это произошло вследствие прививки, считает эксперт.

Болгария приостановила прививки вакциной от AstraZeneca
Общество
Фото:Luis Echeverria / Reuters

«Бывали такие случаи в истории вакцинологии, когда и у отработанной вакцины что-то не то в конкретной партии, допустим, сделано. Даже у инактивированных вакцин против бешенства был случай, когда неполная инактивация произошла. Это «убитая» вакцина, она делается по средствам того, что вирус нарабатывают, а потом его инактивируют — убивают, затем проверяют, действительно ли произошла инактивация. Если вдруг инактивация не произошла в какой-то партии, то это партия становится вместо лекарства своей противоположностью. То есть возможны случаи в производстве, безусловно, есть человеческий фактор, еще какие-то моменты», — рассказал Чепурнов.

Он отметил, что приостановка вакцинации необходима для разрешения сомнений, поскольку рисковать никто не хочет, а настороженность в обществе и так высокая. «В США, например, сейчас 1,5 млн в день вакцинируют, кто-то вполне может умереть после вакцинации, но не из-за вакцинации. Я думаю, достаточно быстро все это будет восстановлено. Немедленно предположить просто необходимо возможную связь и как можно быстрее ее исследовать — это все достаточно логично и правильно, надеюсь, что и у нас также», — добавил он.

«Спутник V» и AstraZeneca стали самыми популярными вакцинами в СНГ
Политика
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РБК напомнил, что иногда препараты снимают с регистрации даже спустя несколько лет, а то и десятилетий после использования. «Если мы говорим про любой лекарственный препарат, он проходит клинические исследования. Если на этапе клинических исследований побочного эффекта вот такого не наблюдалось, и он начинает возникать при более массовом использовании препарата или вакцины, да, такое случается [приостановка использования]», — сообщил он.

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Вознесенский напомнил, что в Европе уже вакцинированы миллионы, и на основе смерти одного или нескольких человек не стоит делать выводы о причинно-следственной связи с вакцинацией.

«Тут [с приостановкой вакцинирования AstraZeneca] очень щекотливый вопрос: связано это с вакцинацией или нет. Тут есть две ситуации — а вдруг связано, а второе — то, что вот эта волна в информационном медиа может послужить отрицательным поводом для того, чтобы народ вообще ослабил свое желания вакцинироваться. Поэтому компромиссным выходом из этой ситуации со стороны разработчика — как можно более быстро провести детальные исследования и опровергнуть тот факт, что это связано непосредственно с вакцинацией», — добавил он.

12 февраля в Болгарии приостановили проведение вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca до опровержения сомнений в ее безопасности. Ранее Дания и Норвегия также приостановили вакцинацию из-за сообщений об образовании у привитых людей тромбов. Еще несколько стран, в том числе Италия, остановили использование одной из партии препарата. В итальянском агентстве по лекарственным средствам заявляли, что на данный момент никакой связи между вакциной и выявленными серьезными побочными эффектами не установлено.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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