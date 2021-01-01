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Дело Серебренникова ,  
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Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии»

Алексей Малобродский у здания Мосгорсуда
Алексей Малобродский у здания Мосгорсуда (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Московский городской суд признал законным приговор до делу «Седьмой студии» режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы на приговор в отношении экс-начальника департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум, бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и оставила их без удовлетворения.

Защита обжаловала приговор для двух фигурантов дела «Седьмой студии»
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Фото:Андрей Любимов / РБК

26 июня Мещанский суд признал Итина, Малобродского и Серебренникова виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа». Итину и Малобродскому назначил по три и два года условно соответственно, а также штрафы в 200 тыс. руб.

Обвинение Апфельбаум было переквалифицировано с мошенничества на халатность. Ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб., но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Серебренников получил три года условно, также суд обязал его выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Он не стал обжаловать приговор.

Мосгорсуд «Седьмая студия» Приговор
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,5 млн +25179 Случаев 1,9 млн +20985 Умерли 34,4 тыс. +456
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