Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии»

Алексей Малобродский у здания Мосгорсуда (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Московский городской суд признал законным приговор до делу «Седьмой студии» режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы на приговор в отношении экс-начальника департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум, бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и оставила их без удовлетворения.

26 июня Мещанский суд признал Итина, Малобродского и Серебренникова виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа». Итину и Малобродскому назначил по три и два года условно соответственно, а также штрафы в 200 тыс. руб.

Обвинение Апфельбаум было переквалифицировано с мошенничества на халатность. Ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб., но освободили от наказания из-за истечения срока давности.