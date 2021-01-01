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Дело Серебренникова ,  
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Мосгорсуд назвал справедливым приговор фигурантам дела «Седьмой студии»

Алексей Малобродский (справа), Софья Апфельбаум (вторая слева)
Алексей Малобродский (справа), Софья Апфельбаум (вторая слева) (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Наказание, назначенное фигурантам дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, является гуманным и справедливым. Об этом говорится в апелляционном определении на приговор и жалобы к нему, опубликованном на сайте Мосгорсуда.

«Суд апелляционной инстанции считает назначенное Итину Ю.К. и Малобродскому А.А. наказание соответствующим закрепленным в уголовном законодательстве России принципам гуманизма и справедливости», — говорится в документе.

Также суд навал «справедливым» назначенный Апфельбаум штраф и «правильным» — освобождение ее от наказания в связи с истечением срока давности.

Мосгорсуд признал законным приговор по делу «Седьмой студии»
Общество
Алексей Малобродский у здания Мосгорсуда

Мещанский суд 26 июня признал художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа».

Итину и Малобродскому суд назначил по три и два года условно соответственно, а также штрафы в 200 тыс. руб. Их защита обжаловала приговор.

Серебренников получил три года условно, также суд обязал его выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Он обжаловать приговор не стал, объяснив это тем, что устал от судов. Обвинение Апфельбаум было переквалифицировано с мошенничества на халатность. Ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб., но освободили от наказания из-за истечения срока давности.

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Суд 18 ноября рассмотрел жалобы на приговор в отношении Апфельбаум, Малобродского и Итина и оставил их без удовлетворения.

Мосгорсуд Седьмая студия приговор
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