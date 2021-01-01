Мосгорсуд назвал справедливым приговор фигурантам дела «Седьмой студии»

Алексей Малобродский (справа), Софья Апфельбаум (вторая слева) (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Наказание, назначенное фигурантам дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, является гуманным и справедливым. Об этом говорится в апелляционном определении на приговор и жалобы к нему, опубликованном на сайте Мосгорсуда.

«Суд апелляционной инстанции считает назначенное Итину Ю.К. и Малобродскому А.А. наказание соответствующим закрепленным в уголовном законодательстве России принципам гуманизма и справедливости», — говорится в документе.

Также суд навал «справедливым» назначенный Апфельбаум штраф и «правильным» — освобождение ее от наказания в связи с истечением срока давности.

Мещанский суд 26 июня признал художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского виновными в хищении 129 млн руб. из госсубсидии, выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа».