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Дело Серебренникова ,  
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Серебренников назвал удачной кандидатуру нового худрука «Гоголь-центра»

Руководитель столичного культурного центра счел кандидатуру Алексея Аграновича как своего преемника самой удачной. Сам Агранович заявил, что его миссия сейчас — понять, в какую сторону театр должен эволюционировать
Алексей Агранович и Кирилл Серебренников
Алексей Агранович и Кирилл Серебренников (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников высоко оценил кандидатуру актера и режиссера Алексея Аграновича как своего преемника, назвав ее самой удачной. Комментарий Серебренникова передали РБК в «Гоголь-центре».

Агранович был назначен художественным руководителем театра накануне. Контракт с Серебренниковым истекает 25 февраля, продлевать его не будут. Агранович, соответственно, вступит в должность 26 февраля.

«Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура», — прокомментировал Серебренников.

Агранович назвал своей главной задачей на новой должности в ближайшее время помощь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы.

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Алексей Агранович

«Гоголь-центр» со всех точек зрения организм живой, здоровый и энергичный. <...> Организм этот закаленный, говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи. Сейчас моя миссия — понять, как и в какую сторону «Гоголь-центр» будет естественным образом эволюционировать», — заявил Агранович.

Он также подчеркнул важность решимости «оставаться театром сегодняшнего дня» и не превратиться в памятник самому себе.

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Кандидатуру Аграновича поддержали и опрошенные РБК театроведы. Критик Павел Руднев, например, заявил, что новый худрук — «человек, который не чужд коллективу» и лучше многих понимает необходимость продолжать дело Серебренникова.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова приветствовала назначение Аграновича. «Художественным руководителем «Гоголь-центра» должен быть человек, который был бы близок самому «Гоголь-центру», попытался бы его сохранить как феномен. И, конечно, Алексей Агранович мне представляется совершенно идеальной фигурой», — пояснила она.

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Серебренников руководит «Гоголь-центром» со времени его образования на базе Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя в 2012 году. Кроме спектаклей здесь проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, выставки и концерты.

В июне 2020 года суд приговорил Серебренникова и других фигурантов «дела «Седьмой студии» к условным срокам и штрафам. Их признали виновными в хищении из государственной субсидии, которая была выделена на реализацию просветительского проекта «Платформа».

Непосредственно Серебренникову суд дал три года условно и присудил выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Он также должен возместить ущерб, который был причинен Министерству культуры.

Автор
Мария Лисицына
Кирилл Серебренников «Гоголь-центр» худрук кадровые перестановки
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