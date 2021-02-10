Серебренников назвал удачной кандидатуру нового худрука «Гоголь-центра»

Руководитель столичного культурного центра счел кандидатуру Алексея Аграновича как своего преемника самой удачной. Сам Агранович заявил, что его миссия сейчас — понять, в какую сторону театр должен эволюционировать

Алексей Агранович и Кирилл Серебренников (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников высоко оценил кандидатуру актера и режиссера Алексея Аграновича как своего преемника, назвав ее самой удачной. Комментарий Серебренникова передали РБК в «Гоголь-центре».

Агранович был назначен художественным руководителем театра накануне. Контракт с Серебренниковым истекает 25 февраля, продлевать его не будут. Агранович, соответственно, вступит в должность 26 февраля.

«Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура», — прокомментировал Серебренников.

Агранович назвал своей главной задачей на новой должности в ближайшее время помощь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы.