Серебренников назвал удачной кандидатуру нового худрука «Гоголь-центра»

«Гоголь-центр» со всех точек зрения организм живой, здоровый и энергичный. <...> Организм этот закаленный, говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи. Сейчас моя миссия — понять, как и в какую сторону «Гоголь-центр» будет естественным образом эволюционировать», — заявил Агранович.
Он также подчеркнул важность решимости «оставаться театром сегодняшнего дня» и не превратиться в памятник самому себе.
Кандидатуру Аграновича поддержали и опрошенные РБК театроведы. Критик Павел Руднев, например, заявил, что новый худрук — «человек, который не чужд коллективу» и лучше многих понимает необходимость продолжать дело Серебренникова.
Главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова приветствовала назначение Аграновича. «Художественным руководителем «Гоголь-центра» должен быть человек, который был бы близок самому «Гоголь-центру», попытался бы его сохранить как феномен. И, конечно, Алексей Агранович мне представляется совершенно идеальной фигурой», — пояснила она.
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Серебренников руководит «Гоголь-центром» со времени его образования на базе Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя в 2012 году. Кроме спектаклей здесь проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, выставки и концерты.
В июне 2020 года суд приговорил Серебренникова и других фигурантов «дела «Седьмой студии» к условным срокам и штрафам. Их признали виновными в хищении из государственной субсидии, которая была выделена на реализацию просветительского проекта «Платформа».
Непосредственно Серебренникову суд дал три года условно и присудил выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Он также должен возместить ущерб, который был причинен Министерству культуры.