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Антикризисные меры ,  
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Регионы оценили идею продления льготной ипотеки

Власти положительно отнеслись к возможности продления программы льготной ипотеки. Во многих регионах она стала драйвером жилищного строительства
Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых уже исчерпала себя. Мера была хороша в качестве антикризисной, однако теперь появились негативные эффекты — дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен, отмечала она.

Тем не менее в некоторых регионах, по мнению Набиуллиной, действие программы можно продлить. РБК опросил региональные власти, как они относятся к идее пролонгации программы льготной ипотеки.

Челябинская область

«Продление программы стало бы последовательным шагом к сохранению доступности жилых помещений для граждан Российской Федерации и оказало бы поддержку застройщикам. Программа показала свою эффективность и социальную направленность», — сообщили РБК в управлении пресс-службы и информации правительства региона.

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Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В результате программы льготной ипотеки в 2020 году в области ввели в эксплуатацию на 7,9% больше многоквартирных домов, чем в 2019 году. При этом цены на первичном рынке выросли на 6–8%, уточнили в пресс-службе.

Кировская область

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В этом регионе льготную ипотеку назвали «драйвером развития рынка жилищного строительства в 2020 году». «Механизм льготной ипотеки существенно повысил спрос граждан на жилье на первичном рынке и позволил сократить долю нереализованного жилья у застройщиков на 6,5%: на 1 января 2021 доля нереализованного жилья во введенных домах составила 18%», — ответили РБК в пресс-службе правительства Кировской области. Благодаря программе средневзвешенную процентную ставку по региону удалось снизить до 7,8% годовых, а количество выданных кредитов в прошлом году выросло на 37%.

За время действия программы цена 1 кв. м жилья на первичном рынке выросла на 10%, однако власти региона уточнили, что на это повышение повлиял также рост цен на строительные материалы, которые за год подорожали на 16%.

Ростовская область

В пресс-службе областного правительства региона сообщили, что в 2020 году число ипотечных кредитов, выданных в регионе, выросло на 47%, с 10 090 до 14 496. Всего с начала реализации программы льготной ипотеки ею воспользовались 12 872 человека на общую сумму 25 257,19 млн руб. Кроме того, совместно с «Дом.РФ» разрабатывается программа кредитования индивидуального жилищного строительства.

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Эльвира Набиуллина

«Запуск программы планируется в 2021 году. В рамках программы «Дисконт» граждане смогут получить ипотечный кредит со ставкой 3,6% годовых на весь срок кредитования для строительства ИЖС в рамках комплексной застройки», — отметили в пресс-службе.

Республика Мордовия

В регионе отметили, что с 2018 года у них рос объем построенного, но не проданного жилья. «Объем нереализованного готового жилья составлял до 30% от годового объема строительства многоквартирного жилья. Льготная ипотека 6,5% оказала большое влияние на спрос жилья, доля льготных кредитов составила 80% от общего количества кредитов, выданных на приобретение жилья на первичном рынке за 2020 год. Благодаря этому к концу 2020 года объем нереализованного жилья в республике сократился в три раза», — сообщили РБК в минстрое Мордовии.

Власти республики поддерживают идею продления программы льготной ипотеки, «которая сказывается положительно на увеличении спроса, что в свою очередь повлияет на увеличение объемов жилищного строительства».

Республика Удмуртия

«В Удмуртии эффективно действуют внутренние региональные программы в этом направлении, которые работают и на развитие жилищного строительства в регионе, и на поддержку жителей республики в улучшении жилищных условий. Однако данная федеральная помощь в виде сниженной процентной ставки по ипотеке сыграла свою решающую роль на жилищном рынке Удмуртии», — заявил РБК министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Сурнин.

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Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В 2020 году число граждан, которые воспользовались ипотекой, выросло по сравнению с 2019-м на 38%. «В Удмуртии третий год подряд реализуется программа льготной ипотеки на приобретение жилья на первичном рынке. За счет существующей ставки 6,5% годовых с применением региональной поддержки молодые и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, работники бюджетной сферы могут сегодня взять льготный заем от 2,9% годовых. Это весомая помощь людям в приобретении жилья», — отметил министр.

Авторы
Владислав Гордеев, Екатерина Костина
ипотека Эльвира Набиуллина льгота
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