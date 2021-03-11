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Мишустин поручил ЦБ, Минфину и Минстрою проработать льготную ипотеку

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин, Минстрой и Центробанк должны будут до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда, говорится на сайте правительства.

Программа льготной ипотеки стала частью антикризисных мер правительства, разработанных для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, о ее запуске в апреле прошлого года объявил президент Владимир Путин.

Льготная ипотека предусматривает ставку 6,5% годовых при покупке жилья в новостройке и минимальный первоначальный взнос 15% стоимости жилья. Сумма займа не должна быть выше 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также выше 6 млн — для остальных регионов страны.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Изначально срок действия программы истекал в ноябре прошлого года. Затем ее продлили до 1 июля 2021-го. В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о планах продления программы и после 2024 года, но с ограничениями.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно выступала за сворачивание льготной ипотеки в федеральном масштабе, указывая, что дальнейшее ее действие негативно сказывается на доступности жилья.

11 марта в интервью «Известиям» Набиуллина заявила, что считает целесообразным продлить программу только в 24 российских регионах, где пока не восстановился спрос на жилье. Среди кандидатов на продление она назвала Тверскую, Ульяновскую, Кировскую, Ивановскую, Оренбургскую, Омскую, Псковскую, Астраханскую, Томскую и Курганскую области, а также Башкортостан, Удмуртию, Мордовию, Алтай, Дагестан, Чечню, Ингушетию и некоторые другие регионы.

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льготная ипотека Михаил Мишустин правительство Кабмин РФ
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