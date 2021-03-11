Мишустин поручил ЦБ, Минфину и Минстрою проработать льготную ипотеку

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Минфин, Минстрой и Центробанк должны будут до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда, говорится на сайте правительства.

Программа льготной ипотеки стала частью антикризисных мер правительства, разработанных для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, о ее запуске в апреле прошлого года объявил президент Владимир Путин.

Льготная ипотека предусматривает ставку 6,5% годовых при покупке жилья в новостройке и минимальный первоначальный взнос 15% стоимости жилья. Сумма займа не должна быть выше 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также выше 6 млн — для остальных регионов страны.

Изначально срок действия программы истекал в ноябре прошлого года. Затем ее продлили до 1 июля 2021-го. В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о планах продления программы и после 2024 года, но с ограничениями.