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«Аэрофлот» объявил о снижении стоимости билетов за границу

Свое решение в компании объяснили заботой о поддержании доступности авиаперелетов. Курс евро, используемый для расчета стоимости билетов на международные рейсы, в четверг вырос почти на 12%
Аэрофлот AFLT ₽70,78 -9,05% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила стоимость билетов на вылетающие из России за границу рейсы. В среднем стоимость билетов (номинированная в евро) снизится на 10%.

«Этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов», — говорится в сообщении «Аэрофлота», поступившем в РБК.

Снижение тарифов коснется не только рейсов самого «Аэрофлота», но и дочерней ему «России». При этом подешевеют только билеты эконом-класса.

Снижение номинированной в евро стоимости билетов на международные рейсы позволит компенсировать рост их рублевой стоимости, произошедший в связи с падением курса российской валюты. По действующим правилам, курс евро для расчета стоимости авиабилетов на международные рейсы устанавливается раз в неделю по средам. При этом в качестве такого курса берется официальный курс ЦБ, установленный регулятором на предыдущий вторник, но округленный до 50 коп. в большую сторону.

На этой неделе (в связи с тем, что понедельник 9 марта был выходным днем) новый «авиакурс» евро вступил в силу в четверг. По сравнению с предыдущей неделей он вырос сразу на 11,56% — с 73,5 руб. до 82 руб.

В ходе торгов на Московской бирже стоимость евро 12 марта поднималась до 84,79 руб., что на 3,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Официальный курс евро ЦБ в четверг повысил на 2,64 руб. — до 83,6584 руб.

«Победа» нарастила число пассажиров на треть при спаде у «Аэрофлота»
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С 13 марта «Аэрофлот» сократит число рейсов в Европу в связи с распространением там коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее полеты в Италию, где число зараженных особенно велико, остановила дочерняя «Аэрофлоту» «Победа». В начале марта глава «Аэрофлота» Виталий Савельев оценил потери из-за коронавируса как «большие», однако не уточнил размера потерь.

В феврале 2020 года пассажиропоток «Аэрофлота» сократился в годовом исчислении на 4%, «России» — на 13%, тогда как число пассажиров, перевезенных «Победой», выросло на 32%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Аэрофлот»
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