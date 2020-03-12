«Аэрофлот» объявил о снижении стоимости билетов за границу

Свое решение в компании объяснили заботой о поддержании доступности авиаперелетов. Курс евро, используемый для расчета стоимости билетов на международные рейсы, в четверг вырос почти на 12%

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила стоимость билетов на вылетающие из России за границу рейсы. В среднем стоимость билетов (номинированная в евро) снизится на 10%.

«Этот шаг направлен на поддержание доступности авиаперелетов», — говорится в сообщении «Аэрофлота», поступившем в РБК.

Снижение тарифов коснется не только рейсов самого «Аэрофлота», но и дочерней ему «России». При этом подешевеют только билеты эконом-класса.

Снижение номинированной в евро стоимости билетов на международные рейсы позволит компенсировать рост их рублевой стоимости, произошедший в связи с падением курса российской валюты. По действующим правилам, курс евро для расчета стоимости авиабилетов на международные рейсы устанавливается раз в неделю по средам. При этом в качестве такого курса берется официальный курс ЦБ, установленный регулятором на предыдущий вторник, но округленный до 50 коп. в большую сторону.

На этой неделе (в связи с тем, что понедельник 9 марта был выходным днем) новый «авиакурс» евро вступил в силу в четверг. По сравнению с предыдущей неделей он вырос сразу на 11,56% — с 73,5 руб. до 82 руб.