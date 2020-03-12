В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в День Победы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 74,03 (+2,56) Quote, 13:04
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 83,66 (+2,64) Quote, 13:04
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе Общество, 14:06 Сервис, покрытый мраком: что должен проверить тайный покупатель Pro, 14:02 Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним Общество, 13:50 Американский рынок максимально приблизился к «медвежьему» тренду Quote, 13:40 В Греции прошла церемония зажжения Олимпийского огня Спорт, 13:36 Изменение Конституции одобрило необходимое число регионов России Политика, 13:32 Что предлагают в Великий пост московские шеф-повара. Часть 2 Стиль, 13:28 Кремль посоветовал «не забегать вперед» в вопросе о президентском сроке Политика, 13:24 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 13:22 Опрос читателей РБК Quote: доллар останется в диапазоне ₽70–80 до лета Quote, 13:21 Новый обвал на фондовом рынке в России. Главное Экономика, 13:21 Песков назвал вынужденными и временными ограничения из-за коронавируса Общество, 13:18 Выйти в плюс: как организовать частную школу и не прогореть Pro, 13:16 Матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Динамо» пройдет без зрителей Спорт, 13:14
Вирус из Китая ,  
0 

В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в День Победы

Президент Казахстана отменил все массовые мероприятия, в том числе военный парад в честь 75-летия Победы
Фото: Владимир Третьяков / РИА Новости

В связи с угрозой распространения коронавируса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад в честь 75-летия Победы. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы», — написал глава президентской пресс-службы.

В официальном сообщении на сайте президента Казахстана говорится, что 12 марта Токаев провел совещание с «руководителями ряда государственных органов», на котором дал поручения «по усилению мер, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса».

«Вводится временный запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок. Будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы и аэропорты», — говорится в публикации пресс-службы, однако военный парад 9 мая при этом не упоминается.

На совещании также решили перенести на 16 марта 2020 года школьные каникулы и перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение.

Кремль заявил об отсутствии планов по ограничению формата Парада Победы
Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 марта заявил, что ситуация с коронавирусом в стране далека от эпидемической. Он отметил, что в Кремле пока не рассматривают перенос голосования о поправках в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, или отмену парада Победы в мае.

10 марта глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в 2020 году парад Победы будет идти на полчаса дольше и более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом годах. «Просто по той причине, что это 75 лет Победы, его продолжительность увеличится до полутора часов», — объяснил министр.

Однако 11 марта из-за угрозы распространения коронавируса Минобороны отменило ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности, которая была запланирована на 22–23 апреля.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Казахстан, парад, коронавирус
Материалы по теме
Кремль заявил о продолжении подготовки к параду Победы
Общество
Песков назвал далекой от эпидемии ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Минобороны на полчаса продлит парад в честь 75-летней годовщины Победы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter