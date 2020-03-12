В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в День Победы

Президент Казахстана отменил все массовые мероприятия, в том числе военный парад в честь 75-летия Победы

Фото: Владимир Третьяков / РИА Новости

В связи с угрозой распространения коронавируса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад в честь 75-летия Победы. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвященный 75-летию Победы», — написал глава президентской пресс-службы.

В официальном сообщении на сайте президента Казахстана говорится, что 12 марта Токаев провел совещание с «руководителями ряда государственных органов», на котором дал поручения «по усилению мер, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса».

«Вводится временный запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок. Будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы и аэропорты», — говорится в публикации пресс-службы, однако военный парад 9 мая при этом не упоминается.

На совещании также решили перенести на 16 марта 2020 года школьные каникулы и перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение.