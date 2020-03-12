Песков назвал далекой от эпидемии ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Coronavirus Prevention Office / Global Look Press

На данный момент ситуация с коронавирусом в России далека от эпидемии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока мы далеки от эпидемии», — сказал он, отметив, что это можно «сказать однозначно», судя по числу выявленных в стране случаев заболевания.

Песков отметил, что из-за коронавируса в Кремле пока не рассматривают перенос голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, или отмену парада Победы в мае.

На 12 марта в России зафиксировали 28 случаев коронавируса. Восемь последних были подтверждены накануне в Москве и Московской области.