Минобороны отменило конференцию по безопасности с участием 115 стран

Минобороны отменило Московскую конференцию по международной безопасности из-за коронавируса. Ее должны были посетить делегаты из 115 стран, чтобы обсудить «острые проблемы поддержания стабильности» в Европе, Азии и Америке

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минобороны отменило ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РБК два источника в военном ведомстве. Форум был бы девятым по счету, его проведение было запланировано на 22–23 апреля.

Спустя 40 минут после того, как текст был опубликован, в Минобороны официально подтвердили РБК, что военное ведомство не будет проводить в 2020 году конференцию по международной безопасности.

В предыдущие годы мероприятие проводилось в гостинице «Украина», традиционно его открывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В начале марта министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что на конференцию приедут более тысячи делегатов из 115 государств. Прежде всего это главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и эксперты.

«В текущем году участники форума обсудят наиболее острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке», — говорил Шойгу. Последние несколько лет ключевыми темами встречи также были ситуация в Сирии и взаимоотношения России и НАТО.