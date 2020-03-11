Минобороны отменило конференцию по безопасности с участием 115 стран

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 71,47 (-0,55) Quote, 12:17
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 81,02 (-0,84) Quote, 12:17
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы Общество, 18:08 Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности Общество, 17:59 Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти после развала сделки ОПЕК Экономика, 17:58 «Аэрофлот» сократит рейсы в Европу из-за коронавируса Бизнес, 17:57 Кандидат в президенты Абхазии выписался из больницы после отравления Политика, 17:56 Против поправок в Конституцию проголосовал сенатор от Иркутской области Политика, 17:53 E-grocery: кто крадет покупателя у традиционного ретейла Pro, 17:51  Как новые контракты на медоборудование повлияют на здравоохранение Партнерский материал, 17:47 Airbnb объявил о поддержке «странных» архитектурных проектов Стиль, 17:46 Федун встретится с Прядкиным для обсуждения допуска болельщиков на арены Спорт, 17:44 В США из-за коронавируса отменили круглый стол о бизнесе при коронавирусе Общество, 17:44 Неизвестные «заминировали» вылетевший из Иркутска в Москву лайнер Общество, 17:43 Курс доллара превысил 72 рубля на фоне снижения нефти и рынка США Quote, 17:40 Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом Политика, 17:25
Вирус из Китая ,  
0 

Минобороны отменило конференцию по безопасности с участием 115 стран

Минобороны отменило Московскую конференцию по международной безопасности из-за коронавируса. Ее должны были посетить делегаты из 115 стран, чтобы обсудить «острые проблемы поддержания стабильности» в Европе, Азии и Америке
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минобороны отменило ежегодную Московскую конференцию по международной безопасности из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РБК два источника в военном ведомстве. Форум был бы девятым по счету, его проведение было запланировано на 22–23 апреля.

Спустя 40 минут после того, как текст был опубликован, в Минобороны официально подтвердили РБК, что военное ведомство не будет проводить в 2020 году конференцию по международной безопасности.

В предыдущие годы мероприятие проводилось в гостинице «Украина», традиционно его открывал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В начале марта министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что на конференцию приедут более тысячи делегатов из 115 государств. Прежде всего это главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и эксперты.

«В текущем году участники форума обсудят наиболее острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке», — говорил Шойгу. Последние несколько лет ключевыми темами встречи также были ситуация в Сирии и взаимоотношения России и НАТО.

На форум планировал приехать генсек ОБСЕ Томас Гремингер, в рамках мероприятия он хотел встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По словам близкого к МИДу собеседника РБК, встреча Лаврова с генсеком ОБСЕ в случае отмены конференции, скорее всего, также не состоится.

В Москве на месяц запретили мероприятия более чем с 5 тыс. участников
Общество

В пресс-службе владеющей гостиницей «Украина» компании «Киевская площадь» переадресовали вопросы о конференции в Минобороны.

По данным SCMP, на 11 марта общее количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 117 тыс. человек, умерли более 4 тыс. Большая часть заразившихся и погибших приходится на жителей Китая.

В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса до 10 апреля мэр Сергей Собянин запретил проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, с участием более 5 тыс. человек.

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Александр Атасунцев
Теги: Минобороны, коронавирус, Сергей Шойгу
Материалы по теме
Глава СВР вспомнил Оруэлла в связи с давлением Запада по «делу Скрипаля»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter