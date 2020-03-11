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Из-за коронавируса Россия временно запретит выдачу виз гражданам Италии

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В России введут временный запрет на выдачу виз гражданам Италии, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Сообщение штаба поступило в РБК. Исключение составят дипломатические, служебные, деловые и гуманитарные визы.

Ограничение начнет действовать с 00 часов 00 минут 13 марта.

Также в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Исключение сделано для регулярных рейсов между столицами этих стран и Москвой, а также для самолетов, летающих из столицы России во Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Барселону.

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11 марта посольство России в Италии проинформировало россиян о новых правилах перемещения по стране, составленных с учетом принятых итальянскими властями мер из-за эпидемии коронавируса. В частности, для перемещения по территории Италии на разных видах транспорта или вылета из страны за границу (в том числе в Россию) российским гражданам необходимо будет заполнить специальную форму, которую нужно будет предъявить в случае проверки правоохранительным органам. Для перемещения или перелета основанием может стать возвращение в место постоянного проживания (в том числе возвращение в Россию), особая необходимость (например, поездка за продуктами), подтвержденная служебная необходимость или состояние здоровья.

В Италии зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса в Европе. По данным Департамента гражданской защиты Италии на 11 марта, в стране зарегистрировано более 12 тыс. случаев заражения вирусом.

Теги: Италия, визы, коронавирус, оперативный штаб
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