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Таиланд ужесточил условия выдачи виз для россиян и граждан 18 стран

Меру ввели в целях борьбы с распространением коронавируса. Для получения визы туристы, в том числе граждане России, должны будут заранее обращаться в посольство Таиланда
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Власти Таиланда отменили возможность получения визы по прибытии в страну для граждан 19 государств, в том числе, для россиян. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Анупонга Паочинду.

Как уточняет агентство, раньше оформить визу по прибытии могли граждане 19 стран, в том числе граждане России, Болгарии, Китая, Грузии, Индии и Казахстана.

«Туристы из любой страны, которые хотят приехать, должны будут подать заявление на получение визы в наши посольства», — сказал Паочинда.

Кроме того, министр сообщил об отмене безвизового режима с Южной Кореей, Италией и Гонконгом.

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Автор: Анастасия Батманова
Теги: Таиланд, коронавирус
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