Вылетевший из Стокгольма Boeing 737 MAX развернулся и полетел обратно

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, следовавший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся в воздухе и вернется в аэропорт вылета. Об этом РБК заявили в аэропорту Стокгольма.
«Мы можем подтвердить, что Boeing 737 MAX 8, следовавший в Тель-Авив, сейчас возвращается в аэропорт Стокгольма, но не можем назвать причину возвращения. За подробностями обратитесь в Norwegian Airlines», — заявили в аэропорту.
О том, что самолет развернули в воздухе для возвращения в аэропорт вылета, ранее сообщило шведское издание Aftonbladet.
По данным издания, борт, выполняющий рейс DY4545 развернулся в небе над Румынией. О причинах изменения маршрута Aftonbladet не сообщает.