Вылетевший из Стокгольма Boeing 737 MAX развернулся и полетел обратно

Самолет совершал рейс в Тель-Авив, но развернулся и полетел обратно в небе над Румынией. После авиакатастрофы в Эфиопии запрет на полет таких самолетов ввели в Германии, Франции и других странах

Boeing 737 MAX 8 (Фото: Johan Nilsson / EPA / ТАСС)

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, следовавший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся в воздухе и вернется в аэропорт вылета. Об этом РБК заявили в аэропорту Стокгольма.

«Мы можем подтвердить, что Boeing 737 MAX 8, следовавший в Тель-Авив, сейчас возвращается в аэропорт Стокгольма, но не можем назвать причину возвращения. За подробностями обратитесь в Norwegian Airlines», — заявили в аэропорту.

О том, что самолет развернули в воздухе для возвращения в аэропорт вылета, ранее сообщило шведское издание Aftonbladet.

По данным издания, борт, выполняющий рейс DY4545 развернулся в небе над Румынией. О причинах изменения маршрута Aftonbladet не сообщает.