Минкультуры Украины сообщило о подготовке запрета книг на русском языке

В кабмине Украины идет работа над проектом, который запретит печать и распространение печатной продукции на русском языке, сообщила министр культуры. Языковой омбудсмен предупреждала, что мера нарушит Конституцию страны

Татьяна Бережная (Фото: Danylo Antoniuk / Reuters)

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, чтобы «заложить механизм» для процедуры изъятия из обращения печатной продукции на русском языке, сообщила «Интерфакс-Украина» вице-премьер — министр культуры страны Татьяна Бережная.

Бережная рассказала, что действующий закон об издательском деле запрещает распространение продукции четырех видов, в том числе «пропагандирующую войну» и «содержащую антиукраинские смыслы». По ее словам, на уровне закона «рамочно заложен» запрет печати и распространения печатной продукции на русском языке, а Госкомтелерадио сейчас работает над постановлением, «чтобы заложить конкретный механизм».

Она добавила, что Минкультуры сотрудничает с Госкомтелерадио и поддержит это постановление.

В конце августа петиция на сайте кабинета министров Украины с призывом ограничить печать и распространение русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в стране набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что внести соответствующие изменения в законодательство возможно при условии более детальной проработки с привлечением экспертов.

В то же время уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская заявила, что запрет на распространение книг на русском будет нарушать Конституцию страны.

Русский язык не имеет статуса государственного языка Украины. В ст. 10 Конституции Украины указано, что русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита. Вместе с этим на Украине в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране. В сентябре 2025 года Ивановская рассказывала, что на Украине растет количество людей, разговаривающих на русском языке. По ее словам, в основном такая тенденция складывается в сфере образования. Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине.

Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза из России и Белоруссии печатной продукции. При этом ранее он согласился с мнением Минюста Украины о том, что мера нарушает Конституцию страны и требования Евросоюза, выдвинутые как необходимые условия для вступления Киева в блок.