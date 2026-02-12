 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минкультуры Украины сообщило о подготовке запрета книг на русском языке

Сюжет
Военная операция на Украине
В кабмине Украины идет работа над проектом, который запретит печать и распространение печатной продукции на русском языке, сообщила министр культуры. Языковой омбудсмен предупреждала, что мера нарушит Конституцию страны
Татьяна Бережная
Татьяна Бережная (Фото: Danylo Antoniuk / Reuters)

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, чтобы «заложить механизм» для процедуры изъятия из обращения печатной продукции на русском языке, сообщила «Интерфакс-Украина» вице-премьер — министр культуры страны Татьяна Бережная.

Бережная рассказала, что действующий закон об издательском деле запрещает распространение продукции четырех видов, в том числе «пропагандирующую войну» и «содержащую антиукраинские смыслы». По ее словам, на уровне закона «рамочно заложен» запрет печати и распространения печатной продукции на русском языке, а Госкомтелерадио сейчас работает над постановлением, «чтобы заложить конкретный механизм».

Она добавила, что Минкультуры сотрудничает с Госкомтелерадио и поддержит это постановление.

Омбудсмен рассказала, как украинцы при возможности переходят на русский
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

В конце августа петиция на сайте кабинета министров Украины с призывом ограничить печать и распространение русскоязычной печатной и электронной книжной продукции в стране набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что внести соответствующие изменения в законодательство возможно при условии более детальной проработки с привлечением экспертов.

В то же время уполномоченная по защите государственного языка Украины Елена Ивановская заявила, что запрет на распространение книг на русском будет нарушать Конституцию страны.

Русский язык не имеет статуса государственного языка Украины. В ст. 10 Конституции Украины указано, что русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита. Вместе с этим на Украине в 2019 году вступил в силу закон, закрепивший за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.

В сентябре 2025 года Ивановская рассказывала, что на Украине растет количество людей, разговаривающих на русском языке. По ее словам, в основном такая тенденция складывается в сфере образования.

Российские власти неоднократно заявляли о дискриминации в отношении русского языка на Украине.

Летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза из России и Белоруссии печатной продукции. При этом ранее он согласился с мнением Минюста Украины о том, что мера нарушает Конституцию страны и требования Евросоюза, выдвинутые как необходимые условия для вступления Киева в блок.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский опубликовал указ о гарантиях безопасности для Украины

Apple начала блокировать операции на аккаунтах россиян из-за санкций

В России вырос спрос на психологов для работы с военными и их семьями

Минздрав предложил установить требования к работе частных психологов

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

В Британии начнут вербовать в армию безработных
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина книги книгопечатная продукция русский язык Минкультуры Украины
Материалы по теме
Омбудсмен рассказала, как украинцы при возможности переходят на русский
Политика
Языковой омбудсмен увидела в Telegram угрозу существования Украины
Политика
МИД назвал условие объявления срока и места новых переговоров с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 17:13
Канадские хоккеисты разгромили чехов в первом матче Олимпиады Спорт, 21:22
Суд арестовал вице-президента FESCO по делу о растрате Бизнес, 21:21
Гуменник заявил, что его не волнует место на Олимпийских играх Спорт, 21:17
CAS не допустил обвиненного в насилии эстонского тренера к Олимпиаде Спорт, 21:08
NBC узнал, что США расширяют кампанию по денатурализации приезжих Политика, 21:00
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
WSJ узнала о тайной отправке США тысяч Starlink в Иран Политика, 20:58
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Washington Post удалила сообщение о Вэнсе и «российском» Южном Кавказе Политика, 20:52
Как в Москве прощались с Генрихом Падвой. Фото Общество, 20:50
Глава IIHF заявил о желании как можно скорее вернуть Россию на турниры Спорт, 20:46
Плющенко посоветовал Гуменнику, как заставить американцев вздрогнуть Спорт, 20:40
Российский метеоспутник «Электро-Л» № 5 вышел на орбиту Технологии и медиа, 20:39
Крупнейшим производителям автомобилей отсрочили уплату утильсбора Экономика, 20:36
Двоих судей из Нижнего Новгорода уволили из-за коррупционных подозрений Общество, 20:34