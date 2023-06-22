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Зеленский запретил ввозить на Украину книги из России и Белоруссии

Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из России и Белоруссии
Президент Украины подписал принятый Радой еще год назад закон о запрете ввоза печатной продукции из России и Белоруссии. Еще позавчера Зеленский объяснял, что не делает этого, поскольку закон нарушает Конституцию и права человека
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза из России и Белоруссии печатной продукции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС», — написал президент Украины.

Этот закон Верховная рада приняла большинством в 306 голосов 19 июня 2022 года, однако с тех пор он так и не был подписан президентом.

В мае 2023 года на сайте президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с требованием немедленно подписать этот закон.

Она набрала больше 26 тыс. голосов при необходимых 25 тыс., что обязывало президента ответить на нее.

«Издательская продукция государства-агрессора и российский контрафакт и далее свободно продаются в Украине, подрывая информационную безопасность государства и экономические устои украинского книгоиздания», — говорилось в петиции.

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В своем ответе, опубликованном 20 июня 2023 года, Зеленский сослался на мнение Минюста Украины, который считал, что закон нарушает конституцию и страны и требования Евросоюза, выдвинутые как необходимые условия для вступления Украины.

«В частности, министерство юстиции Украины предложило применить к упомянутому закону право вето, поскольку заложенные в нем нормы по ввозу и распространению издательской продукции, выпущенной в свет на языке государства-агрессора, будут иметь признаки несоответствия части третьей статьи 10 и части второй статьи 24 Конституции Украины», — говорилось в ответе Зеленского.

Ветирование этого закона также поддержал МИД Украины, сославшись на нарушение стандартов Евросоюза в области прав человека, «в том числе свободы мнений, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку».

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