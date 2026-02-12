Рада была вынуждена отменить заседания до 24 февраля, поскольку при голосовании не было кворума. Депутаты считают, что отравление вызвано пищей из столовой, однако «Страна» отмечает, что по стране распространился ротавирус

В Верховной раде произошло массовое отравление депутатов, сообщает «Страна» со ссылкой на парламентария, члена партии «Голос» Ярослава Железняка.

Депутат допустил, что причиной массового отравления могло стать употребление пищи в столовой парламента. «Страна» отмечает также, что на Украине в последнее время распространился ротавирус. По информации «Украинской правды», не все заболевшие ели в столовой.

Один из депутатов от правящей фракции «Слуга народа» подтвердил изданию, что в парламенте Украины произошло массовое отправление. По словам депутата, только в его фракции «отравились десятки людей» и среди симптомов у них — температура под 40 градусов, а также понос и рвота. Как обстоят дела в других фракциях, парламентарий не знает.

Народный депутат Николай Тищенко, в свою очередь, опубликовал два видео, на котором показал пустой зал заседаний и безлюдное помещение столовой. Он сообщил, что работа Рады «вынужденно прекращена», и также объяснил это отравлением коллег в столовой.

Как пишет УНИАН, Верховная рада 12 февраля не приняла никаких решений из-за нехватки голосов и была вынуждена завершить работу. В основном зале, по данным издания, были только 204 человека при кворуме 226 и более депутатов.

Депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко, в свою очередь, написал, что Верховная рада впервые в истории IX созыва не смогла принять повестку.