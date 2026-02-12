В Верховной раде произошло массовое отравление депутатов
В Верховной раде произошло массовое отравление депутатов, сообщает «Страна» со ссылкой на парламентария, члена партии «Голос» Ярослава Железняка.
Депутат допустил, что причиной массового отравления могло стать употребление пищи в столовой парламента. «Страна» отмечает также, что на Украине в последнее время распространился ротавирус. По информации «Украинской правды», не все заболевшие ели в столовой.
Один из депутатов от правящей фракции «Слуга народа» подтвердил изданию, что в парламенте Украины произошло массовое отправление. По словам депутата, только в его фракции «отравились десятки людей» и среди симптомов у них — температура под 40 градусов, а также понос и рвота. Как обстоят дела в других фракциях, парламентарий не знает.
Народный депутат Николай Тищенко, в свою очередь, опубликовал два видео, на котором показал пустой зал заседаний и безлюдное помещение столовой. Он сообщил, что работа Рады «вынужденно прекращена», и также объяснил это отравлением коллег в столовой.
Как пишет УНИАН, Верховная рада 12 февраля не приняла никаких решений из-за нехватки голосов и была вынуждена завершить работу. В основном зале, по данным издания, были только 204 человека при кворуме 226 и более депутатов.
Депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко, в свою очередь, написал, что Верховная рада впервые в истории IX созыва не смогла принять повестку.
Ротавирус — это острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой.
Симптомами заражения ротавирусной инфекцией являются высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея. Главная опасность болезни заключается в обезвоживании.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке
«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»
Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram
Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России