 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Верховной раде произошло массовое отравление депутатов

Рада отменила заседания до 24 февраля из-за массового отравления депутатов
Рада была вынуждена отменить заседания до 24 февраля, поскольку при голосовании не было кворума. Депутаты считают, что отравление вызвано пищей из столовой, однако «Страна» отмечает, что по стране распространился ротавирус
Фото: Andreas Stroh / Imago / Global Look Press
Фото: Andreas Stroh / Imago / Global Look Press

В Верховной раде произошло массовое отравление депутатов, сообщает «Страна» со ссылкой на парламентария, члена партии «Голос» Ярослава Железняка.

Депутат допустил, что причиной массового отравления могло стать употребление пищи в столовой парламента. «Страна» отмечает также, что на Украине в последнее время распространился ротавирус. По информации «Украинской правды», не все заболевшие ели в столовой.

Один из депутатов от правящей фракции «Слуга народа» подтвердил изданию, что в парламенте Украины произошло массовое отправление. По словам депутата, только в его фракции «отравились десятки людей» и среди симптомов у них — температура под 40 градусов, а также понос и рвота. Как обстоят дела в других фракциях, парламентарий не знает.

Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравлений
Общество
Фото:ГСУ СК России по Московской области

Народный депутат Николай Тищенко, в свою очередь, опубликовал два видео, на котором показал пустой зал заседаний и безлюдное помещение столовой. Он сообщил, что работа Рады «вынужденно прекращена», и также объяснил это отравлением коллег в столовой.

Как пишет УНИАН, Верховная рада 12 февраля не приняла никаких решений из-за нехватки голосов и была вынуждена завершить работу. В основном зале, по данным издания, были только 204 человека при кворуме 226 и более депутатов.

Депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко, в свою очередь, написал, что Верховная рада впервые в истории IX созыва не смогла принять повестку.

Ротавирус — это острая кишечная инфекция, она передается от человека к человеку как при контакте, чихании или кашле, так и через зараженные предметы. Также вирус можно подхватить, купаясь в водоеме, в том числе бассейне с хлорированной водой.

Симптомами заражения ротавирусной инфекцией являются высокая температура, сильные боли в животе, рвота, диарея. Главная опасность болезни заключается в обезвоживании.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Верховная рада Украины Украина массовое отравление ротавирус
Материалы по теме
В Шерегеше бар приостановил работу после данных об отравлениях туристов
Общество
Трое отравившихся карбонарой в Люберцах попали в больницу
Общество
Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравлений
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Сторонники выдвинули Карапетяна в кандидаты на пост премьера Армении Политика, 15:12
В Карибском море столкнулись два военных корабля США Политика, 15:02
Минздрав сообщил о пересмотре клинических рекомендаций по лечению ПТСР Общество, 15:00
Ростовский застройщик впервые вошел в топ федерального рейтинга Компании, 15:00
ФАС решила проверить операторов из-за повышения тарифов на услуги связи Технологии и медиа, 14:59
Белоусову показали новую мобильную систему связи для войск Политика, 14:58
МИД назвал условие объявления срока и места новых переговоров с Украиной Политика, 14:57
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска Общество, 14:55
Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero Общество, 14:52
Швеция направит истребители к Гренландии в рамках «Арктического стража» Политика, 14:46
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита Общество, 14:43
Кому будет трудно получить ипотеку в 2026 году Недвижимость, 14:41
Минкульт заявил об отсутствии прокатного удостоверения у фильма «Скуф» Общество, 14:40
Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» Политика, 14:34