 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Трое отравившихся карбонарой в Люберцах попали в больницу

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Трех человек госпитализировали с диагнозом «отравление», сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Московской области.

Все трое находятся в состоянии средней тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.

Число отравившихся в подмосковном пансионате достигло 30
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

По данным источника «Известий», в больницу попали два взрослых и один подросток, они отравились пастой карбонара, заказанной на дом в Люберцах. Телеграм-канал «112» сообщил, что двое 19-летних юношей и 15-летний подросток заказали блюда в спорткомплексе «Триумф».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Софья Полковникова
отравление Московская область паста
Материалы по теме
Три человека умерли после отравления в пансионате в Подмосковье
Общество
Дело о массовых отравлениях лобио от «Кухни на районе» направили в суд
Общество
В Москве начали расследование отравлений в Центральном университете
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Сборная России завершила год на 33-й позиции в рейтинге ФИФА Спорт, 15:35
Украина получила от ЕС последний в 2025 году транш в €2,3 млрд Политика, 15:34
Не только Miro: визуализация бизнес-процессов — топ-5 инструментов Образование, 15:34
Экс-глава Ростовского облсуда получила 15 лет за взятки Общество, 15:31
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
От слова к делу. Итоги конференции Сбербанка «FI Day. ИИ & Блокчейн» Крипто, 15:30
Третий россиянин принял приглашение МОК выступить на Олимпиаде Спорт, 15:29
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Рябков заявил об оставшихся серьезных вопросах к США по Украине Политика, 15:27
Суд отменил выселение многодетной семьи из квартиры по «схеме Долиной» Общество, 15:25
Lada Iskra впервые вошла в топ-10 по продажам в России Авто, 15:21
В Euroclear оценили отказ ЕС от конфискации российских активов Политика, 15:21
Трое отравившихся карбонарой в Люберцах попали в больницу Общество, 15:20
Путин объяснил Пашиняну, как стоит Александровская колонна Политика, 15:19
Последнее генконсульство России закрылось в Польше Политика, 15:16