Трое отравившихся карбонарой в Люберцах попали в больницу
Трех человек госпитализировали с диагнозом «отравление», сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Московской области.
Все трое находятся в состоянии средней тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.
По данным источника «Известий», в больницу попали два взрослых и один подросток, они отравились пастой карбонара, заказанной на дом в Люберцах. Телеграм-канал «112» сообщил, что двое 19-летних юношей и 15-летний подросток заказали блюда в спорткомплексе «Триумф».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»