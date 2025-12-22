Трое отравившихся карбонарой в Люберцах попали в больницу

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Трех человек госпитализировали с диагнозом «отравление», сообщили РБК в пресс-службе Минздрава Московской области.

Все трое находятся в состоянии средней тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.

По данным источника «Известий», в больницу попали два взрослых и один подросток, они отравились пастой карбонара, заказанной на дом в Люберцах. Телеграм-канал «112» сообщил, что двое 19-летних юношей и 15-летний подросток заказали блюда в спорткомплексе «Триумф».