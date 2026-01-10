В Шерегеше бар приостановил работу после данных об отравлениях туристов

Посёлок Шерегеш (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

На горнолыжном курорте Шерегеш специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области выявили возбудителя норовируса у четырех работников бара Grelka, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Еще у двоих туристов медики обнаружили кишечную инфекцию.

В ведомстве добавили, что сотрудники бара «немедленно отстранены от работы» и организован «полный комплекс противоэпидемических мероприятий».

Проверка заведения с участием сотрудников Роспотребнадзора, прокуратуры и Следственного комитета началась после появления сообщений о случаях пищевого отравления посетителей.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей прокуратурой области выявлены публикации, из которых следует, что несколько человек после употребления пищи в одном из заведений в поселке Шерегеш обратились в медицинские учреждения с признаками ухудшения состояния здоровья», — говорится в сообщении.

В региональном управлении СК уточнили, что проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей; максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет).

Ранее Shot сообщил, что ухудшение самочувствия почувствовали «более десяти человек». Люди жаловались на такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, повышенная температура и головная боль.

На странице заведения во «ВКонтакте» днем появилось объявление о временной приостановке работы бара. «Принято решение приостановить работу бара минимум на семь дней, чтобы провести профилактические мероприятия и дополнительные проверки», — сообщила администрация бара.