Общество⁠,
0

В Татарстане за взятку задержали начальника отдела ЖКХ правительства

Фаиль&nbsp;Салихов
Фаиль Салихов (Фото: Официальный Татарстан)

Начальника отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров Татарстана Фаиля Салихова задержали за посредничество при передаче взятки. Об этом сообщают ТАСС и «Бизнес Online» со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, Салихов признал вину. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Следствие ходатайствует о домашнем аресте. «Бизнес Online» утверждает, что минувшую ночь Салихов провел в изоляторе временного содержания. По делу, пишет издание, задержали еще одного предполагаемого посредника.

Салихова задержали случайно. К этому привел коммерческий спор между двумя компаниями в 2023 году, сообщает газета. По данным издания, спор затянулся, и один из коммерсантов решил воспользоваться своими связями. Его познакомили с человеком, который пообещал закрыть вопрос за 2,5 млн руб., пишет «Бизнес Online».

Посредник получил деньги, однако положительного решения добиться не смог. Коммерсант вновь обратился к посреднику, чтобы тот вернул ему деньги, однако посредник отказал, сообщив, что средства уже переданы другому человеку. Тогда бизнесмен написал заявление. Посредника задержали 7 февраля, тогда же он заявил, что передал деньги Салихову, следует из материала издания.

В Новосибирске задержали завлабораторией центра «Вектор» по делу о взятке
Общество
Здание государственного научного центра вирусологии и биотехнологии &laquo;Вектор&raquo; в Новосибирской области

В России регулярно рассматриваются уголовные дела о взятках. Так, 6 февраля в суд Курска поступило дело в отношении бывшего губернатора региона Алексея Смирнова, который обвиняется в получении двух взяток.

Вместе с его делом в суд поступило дело в отношении бывшего заместителя Смирнова Алексея Дедова, который также обвиняется в получении взятки. Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, по нему дело рассматривают в особом порядке. Его вместе с Дедовым отправили под стражу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
взятка посредник задержание Татарстан
