Первого замминистра Челябинской области Бахаева осудили за крупную взятку

Антон Бахаев (Фото: Global Look Press )

Центральный районный суд Челябинска признал виновным бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Во время проведения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (2017 год) Бахаеву передали взятку в размере около 3 млн руб. за оказание помощи в заключении договоров между связанной с ним компанией и государственным «Агентством международного сотрудничества Челябинской области».

В июле 2018 года Бахаева задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). В октябре 2024 года кассационный суд отменил приговор и отправил дело в суд первой инстанции, чтобы его рассмотрели в ином составе.

С учетом позиции прокурора суд признал Бахаева виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в размере 2,8 млн руб.

