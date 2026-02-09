 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Первого замминистра Челябинской области Бахаева осудили за крупную взятку

Антон&nbsp;Бахаев
Антон Бахаев (Фото: Global Look Press )

Центральный районный суд Челябинска признал виновным бывшего первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Во время проведения XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана (2017 год) Бахаеву передали взятку в размере около 3 млн руб. за оказание помощи в заключении договоров между связанной с ним компанией и государственным «Агентством международного сотрудничества Челябинской области».

Бастрыкин возбудил дело о взятках против мирового судьи в отставке
Политика
Александр Бастрыкин

В июле 2018 года Бахаева задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). В октябре 2024 года кассационный суд отменил приговор и отправил дело в суд первой инстанции, чтобы его рассмотрели в ином составе.

С учетом позиции прокурора суд признал Бахаева виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил ему штраф в размере 2,8 млн руб.

В Татарстане 9 февраля задержали начальника отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров республики Фаиля Салихова. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки. СМИ утверждают, что минувшую ночь он провел в изоляторе временного содержания. Также, согласно данным «Бизнес Online», задержали его подельника.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
кабмин суд взятка взятка в особо крупном размере уголовное дело
