Общество⁠,
0

Задержанного за взятки замгубернатора доставят в Москву

Фото: очевидец
Фото: очевидец

Задержанный заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик будет доставлен в Москву. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах. 

О задержании Фалейчика сообщил ранее глава региона Алексей Текслер. По его словам, речь идет о следственных действиях, связанных с прежним местом работы чиновника на посту главы Копейского городского округа.

Источник РБК уточнил, что Фалейчик был задержан УФСБ по Челябинской области по факту получения взятки в особо крупном размере от директора организации детского отдыха ООО «Юность» Блейзера М.Е. Деньги чиновник получил за защиту интересов предпринимателя при передаче имущества муниципального детского лагеря «Юность», принадлежащего Копейскому городскому округу, в долгосрочную аренду.

Замгубернатора Челябинской области задержали по делу о взятках
Общество

Следствие считает, что Фалейчик получал взятки систематически, будучи главой Копейского городского округа, а в дальнейшем — высокопоставленным чиновником правительства Челябинской области, курирующим наиболее бюджетоемкие направления, в том числе сферы дорожного хозяйства и строительства, ЖКХ.

Против Фалейчика возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки - ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды его противоправной деятельности, в том числе в должности заместителя губернатора Челябинской области.

На сайте правительства Челябинской области Фалейчик по-прежнему указан как заместитель губернатора — он был назначен на эту должность в 2024 году. Главной Копейского городского округа чиновник был с 2019 года.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
задержание взяточничество Челябинская область
