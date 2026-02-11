 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Калуге задержали за взятки четырех работников оборонного предприятия

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Сотрудники управления ФСБ по Калужской области задержали четырех специалистов местного оборонного предприятия по подозрению в получении взяток, сообщили в региональном управлении ведомства, передает ТАСС.

По данным следствия, задержанные получали крупные денежные суммы за содействие во время заключения и оплаты контрактов на поставку продукции, а общий объем взяток превысил 2,4 млн руб.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере.

По результатам проверки ведомство выявило еще около 30 лиц, потенциально причастных к получению взяток, добавили в пресс-службе регионального УФСБ.

Замглавы департамента МЧС арестовали по делу о мошенничестве и взятке
Политика
Ираклий Арабидзе

В декабре сотрудники службы безопасности особой экономической зоны «Алабуга» и управления ФСБ задержали в Татарстане специалиста ООО «СтройТрест Алабуга» Арслана Касимова, получившего более 1 млн руб. в качестве «отката» от одного из действующих поставщиков организации.

В отношении Касимова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («получение взятки»).

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Калуга взятки ФСБ оборонная промышленность
