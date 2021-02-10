Синоптики спрогнозировали самый продолжительный снегопад за три года

В четверг в Москве ожидается начало сильного и продолжительного снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Мощный снегопад начнется во второй половине дня четверга и продлится до 13-14 февраля. Объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно. Настоящий снежный коллапс», — сказал он.

Вильфанд также сообщил, что подобный снегопад произошел в начале февраля 2018 года. Тогда за три дня выпало 45 мм осадков. За эти дни высота снежного покрова может увеличиться до 50-55 см.

Ранее синоптики сообщали об ультраполярном вторжении в Москву. Столбики термометра в первые дни февраля показывали аномально высокую температуру — до минус 30 градусов. При этом на конец текущей недели синоптики обещали увеличение температуры до минус 12-15 градусов. В московском метеобюро также сообщили, что из-за влияния южного циклона в Москве обещаются сильные снегопады с порывами ветра до 17 м/с. Из-за этого морозы будут ощущаться еще холоднее.