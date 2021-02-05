«Яндекс» объяснил ночные десятибалльные пробки в Москве
Десятибалльные пробки в Москве, которые показал в ночь на 5 февраля сервис «Яндекс.Пробки», вызваны фейковыми сигналами GPS. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса.
«Этой ночью в «Яндекс.Пробки» поступило большое число фейковых сигналов GPS. Специалисты сервиса оперативно обнаружили и устранили проблему до того, как водители массово выехали утром на дороги», — говорится в сообщении.
Как объяснили специалисты «Яндекса», данные о пробках строятся на основе анонимных треков от водителей машин. В дневное время этих треков миллионы, поэтому попытка вмешательства практически незаметна.
Ночью из-за пустых дорог количество треков снижается до десятков тысяч, поэтому даже относительно небольшой объем фейковых данных GPS вызывает ложную картину пробок.