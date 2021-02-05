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«Яндекс» объяснил ночные десятибалльные пробки в Москве

Причиной стало внешнее вмешательство с большим количеством ложных GPS-треков. Из-за небольшого транспортного потока ночью оно смогло изменить ситуацию на карте пробок. Специалисты «Яндекса» установили дополнительную защиту
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Десятибалльные пробки в Москве, которые показал в ночь на 5 февраля сервис «Яндекс.Пробки», вызваны фейковыми сигналами GPS. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса.

«Этой ночью в «Яндекс.Пробки» поступило большое число фейковых сигналов GPS. Специалисты сервиса оперативно обнаружили и устранили проблему до того, как водители массово выехали утром на дороги», — говорится в сообщении.

Как объяснили специалисты «Яндекса», данные о пробках строятся на основе анонимных треков от водителей машин. В дневное время этих треков миллионы, поэтому попытка вмешательства практически незаметна.

Пробки в Москве достигли 10 баллов
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Ночью из-за пустых дорог количество треков снижается до десятков тысяч, поэтому даже относительно небольшой объем фейковых данных GPS вызывает ложную картину пробок.

«Перекос в данных был вовремя обнаружен и отфильтрован. Мы добавили усиленную фильтрацию сигналов, в том числе и в ночное время, чтобы исключить повторение такой ситуации в будущем», — добавили в «Яндексе».

Около 4:30 по московскому времени 5 февраля «Яндекс.Пробки» показывали максимальную загруженность дорог в Москве — все магистрали были выделены красным цветом. Также там появилось множество сообщений об опасных участках и дорожных работах.

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Департамент транспорта предупредил о девятибалльных пробках в Москве
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Последний раз десятибалльные пробки в Москве фиксировались вечером 21 января. В дептрансе тогда сообщили, что заторы связаны со снегопадом и большим количеством мелких ДТП.

Авторы
Анна Балашова, Михаил Котляр
пробки Москва «Яндекс»
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