Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19
Facebook с 8 февраля расширит критерии признания информации о вакцинации от коронавируса и самих вакцинах фейковой и начнет удалять такую дезинформацию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге социальной сети.
«Сегодня мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о COVID-19, вакцинах от COVID-19 и вакцинации в целом», — говорится в сообщении.
С декабря прошлого года Facebook уже начал борьбу с фейками о вакцинах от коронавируса, которые были опровергнуты экспертами от здравоохранения. В изначальном списке фейковых сообщений была информация о чипизации населения с помощью вакцинации, испытаниях препарата на некоторых группах людей без их согласия и некоторые другие теории заговора.
Теперь, после консультаций с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Facebook решил расширить список тем, которые считаются фейковыми. Теперь в качестве дезинформации Facebook будет расценивать публикации на следующие темы:
- искусственное происхождение COVID-19;
- неэффективность вакцин от заболеваний, против которых они предназначены;
- сама болезнь безопаснее, чем вакцина от нее;
- вакцины опасны, токсичны и вызывают аутизм.