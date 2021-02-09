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Пандемия коронавируса ,  
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Facebook решил удалять фейки об опасности вакцин от COVID-19

Социальная сеть расширила список тем и утверждений на тему COVID-19, которые будут считаться фейками. Среди них — теории об искусственном происхождении коронавируса и опасности вакцин
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Фото: Thomas F. Starke / Getty Images
Фото: Thomas F. Starke / Getty Images

Facebook с 8 февраля расширит критерии признания информации о вакцинации от коронавируса и самих вакцинах фейковой и начнет удалять такую дезинформацию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге социальной сети.

«Сегодня мы расширяем нашу борьбу по удалению ложных заявлений в Facebook и Instagram о COVID-19, вакцинах от COVID-19 и вакцинации в целом», — говорится в сообщении.

С декабря прошлого года Facebook уже начал борьбу с фейками о вакцинах от коронавируса, которые были опровергнуты экспертами от здравоохранения. В изначальном списке фейковых сообщений была информация о чипизации населения с помощью вакцинации, испытаниях препарата на некоторых группах людей без их согласия и некоторые другие теории заговора.

Теперь, после консультаций с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Facebook решил расширить список тем, которые считаются фейковыми. Теперь в качестве дезинформации Facebook будет расценивать публикации на следующие темы:

  • искусственное происхождение COVID-19;
  • неэффективность вакцин от заболеваний, против которых они предназначены;
  • сама болезнь безопаснее, чем вакцина от нее;
  • вакцины опасны, токсичны и вызывают аутизм.

В компании отметили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда.

Бороться с информацией о коронавирусной инфекции, которая считается экспертами ложной, Facebook начал с апреля 2020 года. Пользователям, которые делились этими сведениями или лайкали их, начали приходить уведомления, что эта информация является фейком. В сообщениях от соцсети также указывается причина удаления постов и другие разъяснения.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В августе прошлого года Facebook удалил из аккаунта экс-президента США Дональда Трампа видеозапись с отрывком из интервью бывшего главы государства, в котором тот утверждал, что дети практически невосприимчивы к COVID-19. «Это видео содержит ложные заявления о том, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о COVID», — сообщал тогда представитель Facebook Энди Стоун.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Facebook фейк социальная сеть
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