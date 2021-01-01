С начала года МВД возбудило 37 уголовных дел за фейки о коронавирусе

С начала года в России возбудили 37 уголовных дел, а с марта составили более 450 протоколов за фейки о коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

«В 2020 году в целом по России зарегистрировано 37 преступлений по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»)», — уточняется в сообщении.

Кроме того, с 1 марта по 1 декабря полиция составила 456 протоколов за распространение фейковых новостей о коронавирусе (ст. 13.15 КоАП).

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев в июне подсчитал, что российские силовики возбуждают дела за фейки о коронавирусе каждые два дня. В «Агоре» отметили, что недостоверной признается вся информация, отличная от официальной, а под преследование часто попадают критики власти — журналисты, активисты и политики.