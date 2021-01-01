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Пандемия коронавируса ,  
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С начала года МВД возбудило 37 уголовных дел за фейки о коронавирусе

С начала года в России возбудили 37 уголовных дел, а с марта составили более 450 протоколов за фейки о коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.

«В 2020 году в целом по России зарегистрировано 37 преступлений по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»)», — уточняется в сообщении.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кроме того, с 1 марта по 1 декабря полиция составила 456 протоколов за распространение фейковых новостей о коронавирусе (ст. 13.15 КоАП).

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев в июне подсчитал, что российские силовики возбуждают дела за фейки о коронавирусе каждые два дня. В «Агоре» отметили, что недостоверной признается вся информация, отличная от официальной, а под преследование часто попадают критики власти — журналисты, активисты и политики.

Поправки в УК, вводящие уголовное наказание за ложную информацию об угрозах (в зависимости от последствий это могут быть штрафы до 5 млн руб. и лишение свободы на срок до пяти лет), были приняты во всех трех чтениях 31 марта, через шесть дней после внесения. Авторами поправок были председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Последний пояснял, что фейки «дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса».

Законопроект об административных штрафах до 1,5 млн за «фейк-ньюс» был принят в начале 2019 года, его основной автор — сенатор Андрей Клишас. Обосновывая необходимость принятия, парламентарии ссылались на «вбросы» о причинах взрыва в жилом доме в Магнитогорске и 300 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

В апреле президент Владимир Путин утвердил новые штрафы за фейки о коронавирусе. В частности, для граждан штраф может составить от 300 до 700 тыс. руб., если сведения угрожают жизни и здоровью людей, СМИ и юридические лица рискуют получить штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн руб.

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