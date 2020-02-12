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Вирус из Китая ,  
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Россияне отнеслись к коронавирусу спокойнее японцев и американцев

Сильнее всего из-за распространения инфекции обеспокоены в Японии. Подавляющее большинство людей поддерживают введение таких мер борьбы с распространением инфекции, как скрининги в аэропорту и запрет на полеты в Китай
Фото: Андрей Любимов / РБК

Только 42% из опрошенных в России считают уровень угрозы из-за коронавируса в мире высоким. Такие данные приводит исследовательский центр Ipsos после опроса жителей восьми стран.

Больше всего склонны переживать из-за распространения вируса в Японии (66%), Австралии (61%) и США (55%). Количество респондентов, считающих уровень угрозы коронавируса высоким, в Канаде, Великобритании и Германии варьируется от 42 до 47%.

Примерно половина всех опрошенных (46%) не согласны с тем, что вспышка нового типа коронавируса локализована и скоро закончится. Скептичнее всего люди настроены в Великобритании — там с утверждением о скорой нормализации ситуации не согласились 55% респондентов.

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Почти во всех странах, где проводилось исследование Ipsos, более 80% читали или слышали что-то о вспышке коронавируса. Наименее осведомленными оказались респонденты из Германии (76%) и России (77%).

В итоге большинство людей поддерживают меры по борьбе с инфекцией, как, например, обязательный скрининг в аэропортах, карантин для зараженных людей, приостановку полетов в Китай и любых поездок в или из пострадавших стран.

Опрос Ipsos проводился с 7 по 9 февраля на онлайн-платформе. В каждой стране была опрошена примерно тысяча человек.

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От заражения новым типом коронавируса COVID-19, который вызывает пневмонию, умерли уже 1115 человек. Всемирная организация здравоохранения сообщает о более чем 43 тыс. случаев заражения на сегодняшний день. Инфекция начала распространяться из китайской провинции Хубэй в конце декабря и очень быстро вышла за пределы Китая. На сегодняшний день случаи заражения зафиксированы в 28 странах.

В России в конце января обнаружили два случая заражения новым типом коронавируса, оба больных оказались гражданами Китая. Их выписали из больницы.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, опрос, Ipsos
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