Россияне отнеслись к коронавирусу спокойнее японцев и американцев

Сильнее всего из-за распространения инфекции обеспокоены в Японии. Подавляющее большинство людей поддерживают введение таких мер борьбы с распространением инфекции, как скрининги в аэропорту и запрет на полеты в Китай

Фото: Андрей Любимов / РБК

Только 42% из опрошенных в России считают уровень угрозы из-за коронавируса в мире высоким. Такие данные приводит исследовательский центр Ipsos после опроса жителей восьми стран.

Больше всего склонны переживать из-за распространения вируса в Японии (66%), Австралии (61%) и США (55%). Количество респондентов, считающих уровень угрозы коронавируса высоким, в Канаде, Великобритании и Германии варьируется от 42 до 47%.

Примерно половина всех опрошенных (46%) не согласны с тем, что вспышка нового типа коронавируса локализована и скоро закончится. Скептичнее всего люди настроены в Великобритании — там с утверждением о скорой нормализации ситуации не согласились 55% респондентов.

Почти во всех странах, где проводилось исследование Ipsos, более 80% читали или слышали что-то о вспышке коронавируса. Наименее осведомленными оказались респонденты из Германии (76%) и России (77%).