Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 февраля

Число жертв нового вида вируса превысило 1,1 тыс. человек. По данным властей Китая, заражены более 44 тыс. Главное — в материале РБК

Фото: Cheng Min / Xinhua via AP

Погибшие и пострадавшие

По данным ВОЗ, заражены 43 103 человека (из них в материковом Китае — 42 708). За пределами КНР зафиксировано 395 подтвержденных случаев заражения.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 44 653 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 45 171 человек.

Всего погибли 1115 человек.

Ситуация в России