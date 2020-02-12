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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 февраля

Число жертв нового вида вируса превысило 1,1 тыс. человек. По данным властей Китая, заражены более 44 тыс. Главное — в материале РБК
Фото: Cheng Min / Xinhua via AP

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 43 103 человека (из них в материковом Китае — 42 708). За пределами КНР зафиксировано 395 подтвержденных случаев заражения.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 44 653 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 45 171 человек.
  • Всего погибли 1115 человек.

Ситуация в России

  • В России было зафиксировано всего два случая заболевания, оба пациента — граждане Китая. Последнего из них утром 12 февраля выписали из больницы. Ни у кого из контактировавших с ними людей вирус не обнаружен.
  • Глава Минпромторга Денис Мантуров опроверг дефицит медицинских масок в России. По его словам, в день российские производители выпускают 1,2 млн масок с возможностью дополнительного наращивания объемов. В качестве гуманитарной помощи в Китай было отправлено 2 млн масок.
  • ФАС направила предупреждение пяти московским клиникам, которые предлагали диагностировать коронавирус с помощью базовых медицинских процедур и тем самым вводили клиентов в заблуждение. В ведомстве назвали это попыткой нажиться на волнении людей.
  • Власти предложили выплатить авиакомпаниям 1,6 млрд руб. за отмену полетов в Китай. По словам замглавы Минтранса, данная сумма — предварительные расчеты.

Ситуация в других странах

  • За последние несколько суток вирус не распространился ни на одну новую страну. Случаи заболевания по-прежнему отмечены в 28 государствах. Кроме того, на карантине в Японии остается круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого 3,7 тыс. человек, из которых 175 из различных стран заражены коронавирусом. Среди пассажиров — более 20 россиян, однако в посольстве в Токио заявляют, что заболевших среди них нет. 
  • ВОЗ присвоила болезни, которую вызывает новый коронавирус, официальное название — COVID-19. Ранее китайские врачи дали ей временное наименование NCP.
  • Из-за вспышки нового коронавируса около 300 компаний из Китая, в том числе Xiaomi, оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой предоставить кредит для смягчения последствий сбоев в работе. Общая сумма вынужденных займов превышает $8 млрд.

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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