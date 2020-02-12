Вирус из Китая , 12 фев, 08:59
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 12 февраля
Число жертв нового вида вируса превысило 1,1 тыс. человек. По данным властей Китая, заражены более 44 тыс. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 43 103 человека (из них в материковом Китае — 42 708). За пределами КНР зафиксировано 395 подтвержденных случаев заражения.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 44 653 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных, по оценке SCMP, составляет 45 171 человек.
- Всего погибли 1115 человек.
Ситуация в России
- В России было зафиксировано всего два случая заболевания, оба пациента — граждане Китая. Последнего из них утром 12 февраля выписали из больницы. Ни у кого из контактировавших с ними людей вирус не обнаружен.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров опроверг дефицит медицинских масок в России. По его словам, в день российские производители выпускают 1,2 млн масок с возможностью дополнительного наращивания объемов. В качестве гуманитарной помощи в Китай было отправлено 2 млн масок.
- ФАС направила предупреждение пяти московским клиникам, которые предлагали диагностировать коронавирус с помощью базовых медицинских процедур и тем самым вводили клиентов в заблуждение. В ведомстве назвали это попыткой нажиться на волнении людей.
- Власти предложили выплатить авиакомпаниям 1,6 млрд руб. за отмену полетов в Китай. По словам замглавы Минтранса, данная сумма — предварительные расчеты.