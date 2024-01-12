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У российского посольства в Афинах нашли конверт с белым порошком

У посольства России в Афинах нашли подозрительный конверт с белым порошком
К посольству прибыли пожарные и отряд реагирования на стихийные бедствия, экстренные службы направлены и к отелю в центре Афин из-за подозрительной сумки. В 2023 году российские дипломаты несколько раз получали подобные посылки
Здание посольства России в Афинах
Здание посольства России в Афинах (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У российского посольства в Афинах нашли подозрительный конверт с белым порошком, на место прибыли сотрудники экстренных служб, сообщило греческое издание Skai.

Дипмиссия информацию пока не комментировала. РБК обратился за комментарием в посольство России в Греции.

Здание посольства находится в районе Палео Психико на улице Никифору Литра. Как передает Kathimerini, туда направились Специальный отряд реагирования на стихийные бедствия EMAK и группа пожарных.

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Кроме того, пишет издание, подозрительную бесхозную сумку обнаружили возле отеля на улице Митрополеос в центре Афин, туда направили группу по обезвреживанию боеприпасов.

Российские дипломаты несколько раз получали подозрительные посылки. В январе 2023 года в посольство России в Латвии прислали неизвестное вещество, полиция начала расследование. Позднее ведомство сообщило, что эксперты не выявили опасность, но точный состав вещества не привели.

Месяц спустя подозрительный конверт «с порошкообразным содержимым» прислали в российское посольство в Румынии, его передали на экспертизу. В апреле аналогичный инцидент произошел с дипмиссией в Финляндии.

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Ольга Ваганова
Греция Афины посольство России
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