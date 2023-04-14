Посольство Финляндии в России получило конверты с неизвестным порошком

Посольство Финляндии в Москве (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В четверг, 13 апреля, посольство Финляндии в России получило письма с неизвестным порошком. Об этом сообщила РБК пресс-служба посольства.

«От имени посольства Финляндии подтверждаем, что в четверг 13 апреля, в посольство Финляндии в Российской Федерации было доставлено три письма, при открывании первого из которых был обнаружен порошок», — говорится в сообщении.

В посольстве не назвали, кому были адресованы письма, сославшись на желания обеспечить конфиденциальность сотрудников.

«В соответствии с правилами безопасности Министерства иностранных дел Финляндии, данные письма были переданы представителям официальных органов России, которые проводят дальнейшее изучение вопроса», — уточнили в диппредставительстве и добавили, что обратились по этому вопросу и в МИД России.

Сотрудники посольства Франции в Москве 13 апреля получили посылку с костями мелкого животного. Саму посылку не вскрывали, а провели через сканер и выяснили, что внутри находятся кости мелкого животного или птицы. После этого коробку передали правоохранительным органам.

17 февраля 2023 года посольство России в Румынии получило подозрительный конверт «с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя».

На место прибыла пиротехническая группа румынской разведывательной службы (SRI, Serviciul Român de Informații).



После предварительной проверки конверт был изъят и отправлен на экспертизу.