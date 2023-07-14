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Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК в Москве из-за конверта с порошком

Роспотребнадзор провел профилактику в здании ВГТРК в Москве из-за конверта с порошком

Роспотребнадзор провел профилактику в здании ВГТРК после того, как там обнаружили конверт с неизвестным порошком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком», — сообщили в ведомстве.

14 июля телеграм-канал Baza сообщил, что в здание ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля доставили конверт с белым веществом неизвестного происхождения. По информации телеграм-канала, из помещения вывели шесть человек для осмотра и посадили в машину скорой помощи. Опасных или отравляющих веществ в конверте не обнаружили.

Позже Baza сообщила, что конверт с порошком в отправили на исследование в московский Центр гигиены и эпидемиологии, а также, что специалисты Роспотребнадзора проводят дезинфекцию в костюмах химзащиты.

Теги
ВГТРК порошок Роспотребнадзор
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