Румынские спецслужбы изъяли в посольстве России подозрительный конверт

Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт и передало его на экспертизу

Посольство РФ в Бухаресте (Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС)

Пиротехническая группа румынской разведывательной службы (SRI, Serviciul Român de Informații) прибыла в российское посольство в Бухаресте из-за подозрительного конверта, сообщает румынская газета Libertatea.

После предварительной проверки конверт был изъят и отправлен на экспертизу. Его должны исследовать в специализированных лабораториях, чтобы исключить подозрения относительно веществ, которые могут в нем находиться.

Пресс-служба посольства России в Румынии сообщила РБК, что 17 февраля был получен конверт «с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя».

«Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и после первичного осмотра конверта приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях. На текущий момент информацией о содержимом конверта не располагаем», — пояснили в пресс-службе посольства.

Российские диппредставительства в последнее время неоднократно получали посылки с подозрительным содержимым. Так, 4 января посольство России в Латвии обнаружило неизвестное вещество в почтовом отправлении, посылку доставили в лабораторию для исследования.

В марте прошлого года в российское посольство в Австралии доставили два конверта с неизвестным белым порошком. В июле бразильские взрывотехники обезвредили посылку с неизвестным предметом, которую получило российское посольство в Бразилии; позже выяснилось, что внутри нее находилась каска с прикрепленным фонариком.

В декабре 2022 года директор «Русского дома» (представительство Россотрудничества) в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась после вскрытия. Сытый получил контузию, потерял много крови и был госпитализирован. В январе власти ЦАР заявили, что считают преждевременными выводы о покушении на главу «Русского дома».