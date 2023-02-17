Румынские спецслужбы изъяли в посольстве России подозрительный конверт

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 16:15
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 18:49
Путин упростил получение соцподдержки вдовами ветеранов боевых действий Политика, 18:42
Пригожин рассказал о финнах, погибших в составе ЧВК «Вагнер» Политика, 18:40
Платформы Рижского вокзала в Москве закроют на полгода Общество, 18:35
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:25
Генсек НАТО назвал поставки оружия условием достижения мира на Украине Политика, 18:19
Три ошибки, которые превратят хранилище данных в финансовую пропасть Pro, 18:13
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
ЦБ определился с ограничениями для ипотеки по сверхнизким ставкам Финансы, 18:13
Российским инвесторам пришли первые отказы от органов ЕС в разблокировке Инвестиции, 18:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:03
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 18:02
Эксперты подсчитали, как растет площадь жилья при переезде по реновации Недвижимость, 18:00
Суд отстранил от должности президента Украинской ассоциации футбола Спорт, 18:00
Политика ,  
0 

Румынские спецслужбы изъяли в посольстве России подозрительный конверт

Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт и передало его на экспертизу
Посольство РФ в Бухаресте
Посольство РФ в Бухаресте (Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС)

Пиротехническая группа румынской разведывательной службы (SRI, Serviciul Român de Informații) прибыла в российское посольство в Бухаресте из-за подозрительного конверта, сообщает румынская газета Libertatea.

После предварительной проверки конверт был изъят и отправлен на экспертизу. Его должны исследовать в специализированных лабораториях, чтобы исключить подозрения относительно веществ, которые могут в нем находиться.

Пресс-служба посольства России в Румынии сообщила РБК, что 17 февраля был получен конверт «с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя».

«Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и после первичного осмотра конверта приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях. На текущий момент информацией о содержимом конверта не располагаем», — пояснили в пресс-службе посольства.

Российские диппредставительства в последнее время неоднократно получали посылки с подозрительным содержимым. Так, 4 января посольство России в Латвии обнаружило неизвестное вещество в почтовом отправлении, посылку доставили в лабораторию для исследования.

В марте прошлого года в российское посольство в Австралии доставили два конверта с неизвестным белым порошком. В июле бразильские взрывотехники обезвредили посылку с неизвестным предметом, которую получило российское посольство в Бразилии; позже выяснилось, что внутри нее находилась каска с прикрепленным фонариком.

Читайте на РБК Pro
Впрыгнуть в ИТ: три игры, в которые играют будущие Биллы Гейтсы
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
«Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки
Креатив «по умолчанию»: почему стоит чаще бездельничать и мечтать

В декабре 2022 года директор «Русского дома» (представительство Россотрудничества) в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый получил посылку, которая взорвалась после вскрытия. Сытый получил контузию, потерял много крови и был госпитализирован. В январе власти ЦАР заявили, что считают преждевременными выводы о покушении на главу «Русского дома».

Теги
Румыния посольство России конверт спецслужбы новости
Материалы по теме
ВВС Румынии подняли истребители после обнаружения метеозонда
Политика
Франция и ФРГ проведут учения в Литве и Румынии
Политика
США решили продлить присутствие 4 тыс. военных в Румынии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter