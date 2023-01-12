Аптеки Москвы столкнулись с нехваткой детских свечей с ибупрофеном

Детские суппозитории с ибупрофеном нашлись лишь в одной аптеке Подмосковья, пишут «Ведомости». Их применяют, когда не подходит пероральный способ. Ранее производители говорили о нерентабельности выпуска препарата

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей) оказался недоступен для покупки в московских аптеках, следует из данных сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов в столице, пишут «Ведомости». Лекарство включено в список жизненно важных.

Невозможно приобрести такой препарат среди прочего в онлайн-каталогах аптек «Ригла», «Аптечная сеть 36,6», «Будь здоров», «Мелодия здоровья», «Доктор Столетов» и «Аптека Озерки», а по информации поисковика «Аптекамос», такой препарат находится лишь в одной аптеке Подмосковья. Нет его и на агрегаторах «Аптека.ру» и «Здравсити», которыми владеют крупные дистрибьюторы «Катрен» и «Протек». В «ЕАптеке» рассказали изданию, что располагают только суспензией с ибупрофеном.

Дефицит детских свечей с ибупрофеном возник с начала этого года из-за небольшого предложения в аптечных сетях и повышенного спроса, рассказал газете главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Суппозитории с ибупрофеном используются для детей разного возраста, в том числе с ограниченными возможностями, такая форма лекарства позволяет применять его вместо перорального способа, если тот вызывает тошноту или иное отторжение.

По данным Минпромторга, к 8 января российские аптеки и дистрибьюторы располагали 14,9 тыс. упаковок ибупрофена в виде свечей. Министерство ссылалось на данные системы маркировки «Честный знак», в ведомстве не смогли уточнить причину отсутствия препарата в аптеках.

При этом о проблемах с доставкой некоторых лекарств в аптеки в середине января рассказал Росздравнадзор, объяснив происходящее «логистическими проблемами поставщиков и производителей». Глава Минздрава Михаил Мурашко в ноябре говорил, что зарубежные лекарства в страну сейчас поставляются с задержками, но «каких-то отказов или больших угроз» тогда он не обнаружил. Регионам России дали «жесткие указания» сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца, добавил министр.

При производстве свечей действующее вещество ибупрофен импортируется в Россию из Индии и Китая, твердый жир для суппозиториев в основном производит немецкая компания IOI Oleochemical.

В апреле 2020 года российские производители предупреждали, что могут отказаться от выпуска некоторых дешевых препаратов из списка жизненно важных из-за их нерентабельности, в том числе ибупрофена. Упаковка этого препарата из 20 таблеток не должна стоить больше 12,05 руб., но ее производство обходится в 17,21 руб., указывали тогда в компаниях.