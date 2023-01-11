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Росздравнадзор предупредил о задержках с доставкой лекарств в аптеки

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В доставке отдельных лекарств в аптеки могут возникать задержки, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора.

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дистрибьюторы работают над оперативной доставкой лекарств и меняют логистические пути.

Материал дополняется.

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