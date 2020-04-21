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Фармкомпании предупредили об угрозе исчезновения дешевых лекарств

Производители лекарств сообщили Минпромторгу, что могут отказаться от выпуска ряда дешевых жизненно важных препаратов, в том числе парацетамола и ибупрофена. Их производство нерентабельно, а падение рубля усугубило ситуацию
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Крупнейшие российские производители лекарств предупредили Минпромторг, что могут отказаться от производства более 50 международных непатентованных наименований, которые входят в перечень жизненно важных препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения. Речь идет о парацетамоле, растворе глюкозы, ибупрофене, димедроле и других средствах.

О возможном прекращении выпуска препаратов ведомство предупредили семь фармацевтических компаний, в том числе «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт». Свое решение они объясняют низкой максимально допустимой ценой таких лекарств и отрицательной рентабельностью их производства.

Как отмечают компании, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток, которую выпускает «Биосинтез», составляет 10,1 руб., при этом себестоимость производства — 16,46 руб. Упаковка ибупрофена из 20 таблеток не должна стоить больше 12,05 руб., но ее производство обходится компании в 17,21 руб.

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Участники рынка также отмечают, что стоимость импортных субстанций и спрос на них выросли из-за падения рубля и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как указывают авторы обращения, цена субстанции ибупрофена выросла с $22,3 до $28 за 1 кг, а парацетамола — с $4,7 до $5,8. «Биосинтез» сообщил, что уже приостановил производство не только этих препаратов, но и ряда других.

В 2014 году после резкого падения рубля часть лекарств ушла с российского рынка из-за нерентабельности обращения, заявил газете главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков. По его словам, такая же ситуация может произойти сейчас. Он напомнил, что цены на жизненно важные препараты были зарегистрированы в 2009 году, за основу брались средние значения, которые предоставляли производители, исходя из прошлогодних продаж.

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Минпромторг получил данные от производителей препаратов, включенных в перечень жизненно важных, и направил их для рассмотрения в Минздрав и Роспотребнадзор, сообщили РБК в ведомстве. Министерство напомнило позицию Минздрава, согласно которой перерегистрация предельной отпускной цены возможна на препараты, включенные во временные рекомендации для диагностики, профилактики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

С учетом экономической ситуации и возросшего мирового спроса на фармацевтические субстанции «с целью недопущения дефектуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов необходимо принятие срочных мер, позволяющих обеспечить рентабельность производства лекарственных препаратов», заявило ведомство. Минпромторг также сообщил, что готовит предложения по изменению правил обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно важные лекарства, утвержденных постановлением правительства от 16 декабря 2019 года.

РБК направил запрос в Минздрав. «Коммерсанту» в министерстве сообщили, что решений об изменениях методики ценообразования жизненно важных лекарств из-за колебаний на финансовом рынке не принималось. При этом гендиректор DSM Group Сергей Шуляк сообщил газете, что ведомство уже решило разработать послабления в правила перерегистрации цен на такие препараты.

Авторы: Наталия Анисимова, Егор Губернаторов
Теги: фармацевтический рынок, жизненно важные лекарства, Минпромторг
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