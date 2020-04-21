Фармкомпании предупредили об угрозе исчезновения дешевых лекарств

Производители лекарств сообщили Минпромторгу, что могут отказаться от выпуска ряда дешевых жизненно важных препаратов, в том числе парацетамола и ибупрофена. Их производство нерентабельно, а падение рубля усугубило ситуацию

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Крупнейшие российские производители лекарств предупредили Минпромторг, что могут отказаться от производства более 50 международных непатентованных наименований, которые входят в перечень жизненно важных препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения. Речь идет о парацетамоле, растворе глюкозы, ибупрофене, димедроле и других средствах.

О возможном прекращении выпуска препаратов ведомство предупредили семь фармацевтических компаний, в том числе «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт». Свое решение они объясняют низкой максимально допустимой ценой таких лекарств и отрицательной рентабельностью их производства.

Как отмечают компании, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток, которую выпускает «Биосинтез», составляет 10,1 руб., при этом себестоимость производства — 16,46 руб. Упаковка ибупрофена из 20 таблеток не должна стоить больше 12,05 руб., но ее производство обходится компании в 17,21 руб.

Участники рынка также отмечают, что стоимость импортных субстанций и спрос на них выросли из-за падения рубля и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как указывают авторы обращения, цена субстанции ибупрофена выросла с $22,3 до $28 за 1 кг, а парацетамола — с $4,7 до $5,8. «Биосинтез» сообщил, что уже приостановил производство не только этих препаратов, но и ряда других.