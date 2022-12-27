WSJ сообщила о начале «эры дорогих лекарств»

С выходом на американские и европейские рынки дорогих препаратов генной терапии наступает новая эра, пишет WSJ. Для лечения достаточно одной дозы, но ее стоимость составляет не менее $2 млн

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Создатели некоторых новых лекарств, которые относятся к генной терапии, обещают вылечить болезнь за один курс, при этом стоимость таких препаратов «становится испытанием для системы медицинского страхования», пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что наступает «эра дорогих лекарств». С августа регуляторы США и Европы одобрили четыре препарата, предназначенные для лечения редких генетических заболеваний. Принимать их нужно один раз, однако стоимость дозы составляет не менее $2 млн.

В качестве примера WSJ приводит препарат против гемофилии В — Hemgenix, разработанный нидерландской компанией UniQure. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило его в ноябре. Стоимость лекарства составляет $3,5 млн, что делает его на данный момент самым дорогим в мире.

Препарат от компании Bluebird Skysona для редкого неврологического заболевания, поражающего детей, стоит $3 млн, а Zynteglo от бета-талассемии (наследственного заболевания крови) — $2,8 млн. Стоимость препарата Zolgensma от Novartis, применяемого для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), составляет $2,1 млн.

Разработчики дорогих лекарств заявляют, что такая стоимость оправданна, поскольку препараты достаточно вводить один раз. Они считают, что генная терапия может изменить ситуацию к лучшему для пациентов с редкими генетическими заболеваниями. Однако оплатить такое лечение способны далеко не все пациенты, медицинские страховые компании также говорят, что «не настроены на такие большие выплаты», пишет WSJ. Они отмечают, что применение более дорогих генных терапий, особенно для большего количества пациентов, увеличит расходы на здравоохранение.

По оценкам McKinsey&Co., в 2024 году может быть внедрено около 30 новых методов генной терапии.

Институт клинико-экономической экспертизы США (ICER), который анализирует цены и реальную эффективность препаратов, в своем ноябрьском отчете назвал стоимость препарата Hemgenix в $3,5 млн завышенной и рекомендовал установить ее на уровне около $2,9 млн. Как пишет WSJ, ранее некоторые производители прислушивались к рекомендациям института. Ряд компаний, например, Novartis заявили, что идут навстречу страховщикам и предоставляют возможность рассрочки. Компания готова постепенно возместить средства, если лечение не принесло ожидаемых результатов.