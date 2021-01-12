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В Индонезии достали «черный ящик» упавшего в океан Boeing

Бортовой самописец отследили по радиосигналу и извлекли со дна. Его доставили в Джакарту, чтобы приобщить к материалам расследования. 9 января при крушении лайнера в Яванском море погибли 62 человека
Фото: Achmad Ibrahim / AP
Фото: Achmad Ibrahim / AP

Водолазы индонезийского ВМФ извлекли со дна Яванского моря первый «черный ящик» Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося 9 января. Об этом сообщает издание Detik.

Бортовой самописец доставили в порт Северной Джакарты, где показали журналистам. На кадрах виден заполненный водой прозрачный контейнер, внутри которого находится оранжевый корпус «черного ящика».

Ранее поисковые группы, работавшие на месте крушения самолета, поймали сигнал радиомаячка самописца. Командующий поисковой операцией Хади Тьяджанто позже сообщил, что водолазы сначала обнаружили этот маячок. Потом на дне был найден сам самописец.

Спасатели обнаружили черные ящики упавшего в Индонезии Boeing
Общество
Фото:Ed Wray / Getty Images

«Черный ящик» передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте, который занимается расследованием авиакатастрофы.

Video

Boeing 737-524 направлялся из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета. Спустя некоторое время власти Индонезии сообщили, что лайнер разбился в Яванском море.

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На борту находились 62 человека, в том числе десять членов экипажа. Все они погибли. Россиян и других иностранцев в самолете не было. Спасатели, прибывшие на место крушения, обнаружили обломки лайнера, части тел и личные вещи погибших.

Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Местные СМИ со ссылкой на рыбака, находившегося в районе крушения, писали, что Boeing взорвался в воздухе. Однако власти исключили такую возможность. По их данным, самолет разбился при ударе об воду — об этом свидетельствует небольшая площадь разлета обломков.

Метеорологи сообщили, что пилоты могли потерять управление из-за турбулентности, сильного ветра и грозового фронта, через который лайнер проходил после взлета.

Автор
Михаил Котляр
Индонезия авиакатастрофа крушение самолет «черный ящик»
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Спасатели обнаружили черные ящики упавшего в Индонезии Boeing
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