В Индонезии достали «черный ящик» упавшего в океан Boeing

Бортовой самописец отследили по радиосигналу и извлекли со дна. Его доставили в Джакарту, чтобы приобщить к материалам расследования. 9 января при крушении лайнера в Яванском море погибли 62 человека

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Водолазы индонезийского ВМФ извлекли со дна Яванского моря первый «черный ящик» Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося 9 января. Об этом сообщает издание Detik.

Бортовой самописец доставили в порт Северной Джакарты, где показали журналистам. На кадрах виден заполненный водой прозрачный контейнер, внутри которого находится оранжевый корпус «черного ящика».

Ранее поисковые группы, работавшие на месте крушения самолета, поймали сигнал радиомаячка самописца. Командующий поисковой операцией Хади Тьяджанто позже сообщил, что водолазы сначала обнаружили этот маячок. Потом на дне был найден сам самописец.

«Черный ящик» передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте, который занимается расследованием авиакатастрофы.