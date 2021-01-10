Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии. Фоторепортаж

На месте крушения пассажирского Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air идут поисковые работы. Спасатели поймали сигналы черных ящиков и готовятся их поднять. Как идут поисковые работы — в фоторепортаже РБК

Самолет Boeing 737-524 пропал с радаров днем 9 января через несколько минут после вылета из Джакарты. Позже индонезийские власти сообщили о его крушении в Яванском море

На борту лайнера было 62 человека, из которых 50 — пассажиры. Россиян и других иностранцев среди них не было. По предварительным данным, все они погибли

Индонезийские спасатели несут мешки с останками погибших при крушении и обломками Boeing

Водолазы из спасательной службы Индонезии погружаются на глубину до 25 метров, чтобы найти тела жертв катастрофы

Водолаз индонезийского ВМФ показывает детали, извлеченные из воды во время поисковой операции

Предполагаемые обломки лайнера авиакомпании Sriwijaya Air

Кроме останков жертв и обломков самолетов спасатели выловили множество личных вещей пассажиров и их одежды, многие из найденных вещей принадлежали детям

Члены семей погибших в авиакатастрофе ожидают в аэропорту Понтианака. Они должны установить личности жертв крушения

Военные моряки Индонезии рядом с обломками лайнера на месте крушения в Яванском море