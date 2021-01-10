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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии. Фоторепортаж

На месте крушения пассажирского Boeing индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air идут поисковые работы. Спасатели поймали сигналы черных ящиков и готовятся их поднять. Как идут поисковые работы — в фоторепортаже РБК
Фото:Oscar Siagian / Getty Images
Фото: Oscar Siagian / Getty Images
Самолет Boeing 737-524 пропал с радаров днем 9 января через несколько минут после вылета из Джакарты. Позже индонезийские власти сообщили о его крушении в Яванском море
Фото:Willy Kurniawan / Reuters
Фото: Willy Kurniawan / Reuters
На борту лайнера было 62 человека, из которых 50 — пассажиры. Россиян и других иностранцев среди них не было. По предварительным данным, все они погибли
Фото:Ed Wray / Getty Images
Фото: Ed Wray / Getty Images
Индонезийские спасатели несут мешки с останками погибших при крушении и обломками Boeing
Фото:tnial.mil.id
Фото: tnial.mil.id
Водолазы из спасательной службы Индонезии погружаются на глубину до 25 метров, чтобы найти тела жертв катастрофы
Фото:AP
Фото: AP
Водолаз индонезийского ВМФ показывает детали, извлеченные из воды во время поисковой операции
Фото:Antara Foto / M Risyal Hidayat / Reuters
Фото: Antara Foto / M Risyal Hidayat / Reuters
Предполагаемые обломки лайнера авиакомпании Sriwijaya Air
Фото:Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters
Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters
Кроме останков жертв и обломков самолетов спасатели выловили множество личных вещей пассажиров и их одежды, многие из найденных вещей принадлежали детям
Фото:Helmansyah / AP
Фото: Helmansyah / AP
Члены семей погибших в авиакатастрофе ожидают в аэропорту Понтианака. Они должны установить личности жертв крушения
Фото:Antara Foto / Sigid Kurniawan / Reuters
Фото: Antara Foto / Sigid Kurniawan / Reuters
Военные моряки Индонезии рядом с обломками лайнера на месте крушения в Яванском море
Фото:Tatan Syuflana / AP
Фото: Tatan Syuflana / AP
Рабочие дезинфицируют обломки Boeing, которые достали со дна на месте падения самолета
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