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Метеоролог заявил о попавшем в турбулентность разбившемся Boeing

В районе Джакарты в момент взлета разбившегося лайнера был грозовой фронт с резко меняющимся ветром и турбулентностью. Эксперты не исключают, что пилоты могли потерять управление при прохождении через него
Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолёта авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море
Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолёта авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море (Фото: Oscar Siagian / Getty Images)

Boeing 737-52 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в небе над Яванским морем, попал в зону сильной турбулентности. Об этом заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади. Его слова приводит издание Detik News.

По словам Дэни, в радиусе 15 км от аэропорта Джакарты во время взлета лайнера наблюдался грозовой фронт. Температура в верхней его части могла достигать минус 70 градусов Цельсия.

«Согласно спутниковым данным, в 14:40 в радиусе 15 км от Ченкаренга (район на западе Джакарты. — РБК) были дождевые облака с температурой у верхней границы в -70 °C. Это указывает на высокую нестабильность, самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через него», — сказал эксперт.

Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным метеонаблюдений, во время взлета лайнера грозу сопровождали разряды молний. Кроме того, у пилотов могли возникнуть трудности с определением бокового ветра из-за его постоянно меняющегося направления.

Самолет Sriwijaya Air, направлявшийся из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января. Позже власти Индонезии сообщили, что он разбился. На борту находились 62 человека, включая десять членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. Россиян и других иностранцев на борту не было.

Спасатели обнаружили черные ящики упавшего в Индонезии Boeing
Общество
Фото:Ed Wray / Getty Images

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На месте крушения в Яванском море поисковые группы обнаружили обломки Boeing, останки погибших и их личные вещи. Водолазы ВМФ Индонезии поймали сигналы черных ящиков воздушного судна. В ближайшее время они планируют поднять самописцы, чтобы приобщить их к делу и выяснить причины крушения.

Автор
Михаил Котляр
Индонезия авиакатастрофа турбулентность самолет
Материалы по теме
Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии. Фоторепортаж
Общество
Водолазы работают на месте крушения лайнера в Индонезии. Видео
Общество
Спасатели обнаружили черные ящики упавшего в Индонезии Boeing
Общество
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