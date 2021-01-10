Метеоролог заявил о попавшем в турбулентность разбившемся Boeing
Boeing 737-52 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в небе над Яванским морем, попал в зону сильной турбулентности. Об этом заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади. Его слова приводит издание Detik News.
По словам Дэни, в радиусе 15 км от аэропорта Джакарты во время взлета лайнера наблюдался грозовой фронт. Температура в верхней его части могла достигать минус 70 градусов Цельсия.
«Согласно спутниковым данным, в 14:40 в радиусе 15 км от Ченкаренга (район на западе Джакарты. — РБК) были дождевые облака с температурой у верхней границы в -70 °C. Это указывает на высокую нестабильность, самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через него», — сказал эксперт.
По данным метеонаблюдений, во время взлета лайнера грозу сопровождали разряды молний. Кроме того, у пилотов могли возникнуть трудности с определением бокового ветра из-за его постоянно меняющегося направления.