Метеоролог заявил о попавшем в турбулентность разбившемся Boeing

В районе Джакарты в момент взлета разбившегося лайнера был грозовой фронт с резко меняющимся ветром и турбулентностью. Эксперты не исключают, что пилоты могли потерять управление при прохождении через него

Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского самолёта авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море (Фото: Oscar Siagian / Getty Images)

Boeing 737-52 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в небе над Яванским морем, попал в зону сильной турбулентности. Об этом заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади. Его слова приводит издание Detik News.

По словам Дэни, в радиусе 15 км от аэропорта Джакарты во время взлета лайнера наблюдался грозовой фронт. Температура в верхней его части могла достигать минус 70 градусов Цельсия.

«Согласно спутниковым данным, в 14:40 в радиусе 15 км от Ченкаренга (район на западе Джакарты. — РБК) были дождевые облака с температурой у верхней границы в -70 °C. Это указывает на высокую нестабильность, самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через него», — сказал эксперт.

По данным метеонаблюдений, во время взлета лайнера грозу сопровождали разряды молний. Кроме того, у пилотов могли возникнуть трудности с определением бокового ветра из-за его постоянно меняющегося направления.