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В Индонезии назвали предварительную причину разрушения лайнера

Фото: Ed Wray / Getty Images
Фото: Ed Wray / Getty Images

Потерпевший крушение в Индонезии пассажирский самолет Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air мог разбиться при ударе о воду. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на руководителя отдела расследования авиационной безопасности Национальной комиссии по безопасности на транспорте (KNKT) Нуркахио Утомо.

«Предварительные данные указывают на то, что самолет развалился при ударе о воду», — сказал он.

Водолазы работают на месте крушения лайнера в Индонезии. Видео
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Утомо также добавил, что если бы самолет разрушился в воздухе, то обломки были бы разбросаны по большей площади.

Авиакатастрофа произошла 9 января, лайнер потерпел крушение в Яванском море недалеко от острова Мале. Самолет следовал из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта столицы лайнер пропал с радаров.

Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии. Фоторепортаж
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По данным властей Индонезии, на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все находящиеся в самолете погибли.

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Позднее представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади заявил, что самолет попал в зону сильной турбулентности.

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