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Спасатели обнаружили черные ящики упавшего в Индонезии Boeing

Поисковая группа на месте крушения поймала сигналы черных ящиков и рассчитывает в скором времени поднять их на поверхность. После этого их направят на экспертизу для установления причин катастрофы
Фото: Ed Wray / Getty Images
Фото: Ed Wray / Getty Images

Поисковые группы, работающие на месте крушения авиалайнера компании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря, обнаружили сигналы черных ящиков. Об этом сообщает индонезийская газета Tribune News.

По словам командующего поисковой операцией Хади Тьяджанто, спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами, и сейчас локализовали их местонахождение.

«Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся его поднять. После чего черный ящик станет материалом для выяснения причин аварии, которыми занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте», — сказал Хади.

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Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Авиалайнер направлялся в город Понтианак на острове Калимантан.

Спустя несколько часов власти Индонезии сообщили о крушении самолета в Яванском море. На борту воздушного судна находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа, по предварительным данным, все они погибли. Россиян среди пассажиров рейса не было.

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Фото:Agung Kuncahya B. / XinHua / Global Look Press

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Спасатели, прибывшие к месту крушения самолета, обнаружили его обломки, части тел погибших и одежду. С глубины 16–25 метров уже удалось достать части фюзеляжа, шасси и детскую одежду.

Автор
Михаил Котляр
авиакатастрофа Индонезия черный ящик
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