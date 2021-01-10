Спасатели обнаружили черные ящики упавшего в Индонезии Boeing

Поисковая группа на месте крушения поймала сигналы черных ящиков и рассчитывает в скором времени поднять их на поверхность. После этого их направят на экспертизу для установления причин катастрофы

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Поисковые группы, работающие на месте крушения авиалайнера компании Sriwijaya Air в акватории Яванского моря, обнаружили сигналы черных ящиков. Об этом сообщает индонезийская газета Tribune News.

По словам командующего поисковой операцией Хади Тьяджанто, спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами, и сейчас локализовали их местонахождение.

«Надеюсь, что в ближайшее время нам удастся его поднять. После чего черный ящик станет материалом для выяснения причин аварии, которыми занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте», — сказал Хади.

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Авиалайнер направлялся в город Понтианак на острове Калимантан.