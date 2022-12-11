В России выросла доля тех, кто любит Новый год
Россиян, которые любят Новый год, стало больше по сравнению с прошлым годом. 31% респондентов ответили, что «очень любят» этот праздник (24% в 2021 году). Еще 33% «любят, но без фанатизма» (31%), следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).
Опрос проводился 2–8 декабря в 378 населенных пунктах всех округов России среди граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.
Число тех, кто относится к Новому году спокойно (28%), не испытывает удовольствия от этого праздника (4%) или «просто ненавидит» (1%) сократилось по сравнению с прошлым годом. Еще 3% затруднились или не захотели отвечать.
Из тех, кто любит Новый год, больше всего женщин до 34 лет с доходом до 80 тыс. руб. — как с детьми, так и без них.
Более равнодушны к празднику или не любят его вовсе мужчины до 44 лет с доходом от 80 тыс. руб. При этом среди последних больше тех, у кого нет детей.
В исследовательской компании Ipsos ранее выяснили, что доля тех, кто ждет сюрприза на Новый год, сократилась с 37 до 33% по сравнению с прошлым годом. В топ-3 вариантов для подарков вошли деньги (46%), косметика (36%) и подарочные сертификаты (34%).