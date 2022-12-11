В России выросла доля тех, кто любит Новый год

Более половины россиян «очень любят» или «любят без фанатизма» этот праздник, показал опрос SuperJob. Больше всего среди тех, кто испытывает от него удовольствие, женщин

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россиян, которые любят Новый год, стало больше по сравнению с прошлым годом. 31% респондентов ответили, что «очень любят» этот праздник (24% в 2021 году). Еще 33% «любят, но без фанатизма» (31%), следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился 2–8 декабря в 378 населенных пунктах всех округов России среди граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.

Число тех, кто относится к Новому году спокойно (28%), не испытывает удовольствия от этого праздника (4%) или «просто ненавидит» (1%) сократилось по сравнению с прошлым годом. Еще 3% затруднились или не захотели отвечать.

Из тех, кто любит Новый год, больше всего женщин до 34 лет с доходом до 80 тыс. руб. — как с детьми, так и без них.

Более равнодушны к празднику или не любят его вовсе мужчины до 44 лет с доходом от 80 тыс. руб. При этом среди последних больше тех, у кого нет детей.

В исследовательской компании Ipsos ранее выяснили, что доля тех, кто ждет сюрприза на Новый год, сократилась с 37 до 33% по сравнению с прошлым годом. В топ-3 вариантов для подарков вошли деньги (46%), косметика (36%) и подарочные сертификаты (34%).