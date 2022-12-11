В России выросла доля тех, кто любит Новый год

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Судьи лишили россиянина Анкалаева победы в бою за титул UFC Спорт, 09:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:09
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 09:06
Кофе для председателя Си: почему Китай важен, но опасен для Starbucks Pro, 09:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:00
Банки оценили спрос россиян на вклады в юанях Финансы, 09:00
Идеи для инвесторов на 2023 год: что будет с российским рынком Инвестиции, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пыльные бури — новая экологическая угроза Зеленая экономика, 09:00
Непобежденный американец нокаутировал россиянина в бою за титул WBO Спорт, 08:43
Медведев заявил о наращивании производства мощных средств поражения Политика, 08:40
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 08:20
В Москве выпало более 20% месячной нормы осадков за неполные сутки Общество, 08:19
В России выросла доля тех, кто любит Новый год Общество, 08:00
Велосипед, хоккей, сапборд: зачем нужны композитные материалы в обиходе 07:45
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

В России выросла доля тех, кто любит Новый год

Опрос SuperJob: 64% россиян любят праздник Новый год
Более половины россиян «очень любят» или «любят без фанатизма» этот праздник, показал опрос SuperJob. Больше всего среди тех, кто испытывает от него удовольствие, женщин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россиян, которые любят Новый год, стало больше по сравнению с прошлым годом. 31% респондентов ответили, что «очень любят» этот праздник (24% в 2021 году). Еще 33% «любят, но без фанатизма» (31%), следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос проводился 2–8 декабря в 378 населенных пунктах всех округов России среди граждан старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.

Число тех, кто относится к Новому году спокойно (28%), не испытывает удовольствия от этого праздника (4%) или «просто ненавидит» (1%) сократилось по сравнению с прошлым годом. Еще 3% затруднились или не захотели отвечать.

Из тех, кто любит Новый год, больше всего женщин до 34 лет с доходом до 80 тыс. руб. — как с детьми, так и без них.

Более равнодушны к празднику или не любят его вовсе мужчины до 44 лет с доходом от 80 тыс. руб. При этом среди последних больше тех, у кого нет детей.

В исследовательской компании Ipsos ранее выяснили, что доля тех, кто ждет сюрприза на Новый год, сократилась с 37 до 33% по сравнению с прошлым годом. В топ-3 вариантов для подарков вошли деньги (46%), косметика (36%) и подарочные сертификаты (34%).

Читайте на РБК Pro
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
CX-эксперт получает на руководящей позиции от 250 тыс. руб.: как им стать
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Россия Новый год
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
В премиальных отелях горнолыжных курортов раскупили номера на Новый год
Бизнес
Кремль посоветовал госкомпаниям «сдержанность» в расходах на Новый год
Политика
Крым не вошел в число популярных локаций на Новый год по ранним броням
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter