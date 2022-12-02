Четверть россиян не против подарить на Новый год подержанные телефоны и одежду

Россияне заявили, что не прочь подарить на Новый год подержанную одежду

В России зафиксировали рост количества тех, кто не прочь подарить родным и близким подержанные вещи. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного СДЭК (есть в распоряжении РБК).

81% опрошенных заявили, что будут дарить подарки на Новый год. Год назад этот показатель составлял 84%. При этом в прошлом году лишь 9% респондентов сказали, что подарят родным и близким подержанные вещи. В этом году их число резко возросло до 24%. Большинство из них связывает такое решение с ростом цен на оригинальную продукцию (57%) и желанием сэкономить (45%).

В основном россияне будут дарить подержанную техника — умные часы (43%), смартфоны (39%), планшеты (34%), ноутбуки (21%), игровые консоли (19%) и телевизоры (14%) — но также и одежда и обувь (8% — винтаж и 3% — обычная одежда), велосипеды (13%), игрушки (9%), электросамокаты (7%), различный антиквариат (6%), книги (6%) и ювелирные изделия (4%).

В целом россияне спокойно относятся к подержанным вещам. Однако 64% благосклонны, если покупают б/у товар себе, и только 34% не против получить подержанный товар в качестве подарка.

Большинство тех, кто не собирается дарить подарки в этом году, объяснили это желанием сэкономить (59%) и ростом цен (52%), 24% — уходом брендов, продукцию которых они изначально планировали подарить своим близким, 19% — отсутствием праздничного настроения. Еще 13% рассказали, что им некому дарить подарки.

Опрос проводился с 10 по 23 ноября методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие свыше 2,5 тыс. человек старше 18 лет из всех федеральных округов. Из них 48% женщины, 52% — мужчины.

В декабре 2020 года сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян о том, чего бы они хотели получить на Новый год. 17% назвало автомобиль. На втором месте недвижимость — 14% респондентов. При этом каждый девятый россиянин (11%) хотел бы просто отдохнуть.