Что случилось за день. Главные новости РБК

В 2014 году ведущий программы «Однако» Михаил Леонтьев в эфире «Первого канала» продемонстрировал снимок с украинским МиГ-29, утверждая, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить истребитель. Позже выяснилось, что этот снимок — подделка. Спустя пять лет гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибку.

«Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно», — говорится в статье The New Yorker.

Михаил Леонтьев ранее говорил, что снимок «не выдавался ни за какое доказательство», первоисточник фото был вброшен либеральным блогером.

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