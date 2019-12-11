Общество , 11 дек, 19:11
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Что случилось за день. Главные новости РБК
Стоимость беспошлинных посылок могут снизить до €20, Эрнст признал ошибку в сюжете о сбитом Boeing, 40% россиян не доверяют врачам, человек года по версии Time; главные новости — в обзоре РБК
Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20
Минфин вернулся к своей старой идее о снижении порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов до €20. В правительстве готовы обсудить идею, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.
- С 2020 года порог будет снижен до €200 за посылку. Минфин призывает не останавливаться. Снизить порог предлагается в три этапа: с 1 июля 2020 года — до €100 за посылку; с 1 января 2021 года — до €50; с 1 января 2022 года — до €20.
- Это предложение министерства содержалось в опубликованных в 2017 году материалах проекта бюджета России на 2018–2020 годы. Тогда Минфин объяснял эту меру необходимостью создать равные условия для российских и зарубежных ретейлеров. Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего.
- Главным пострадавшим в этой истории может стать Китай. Среди импортеров эта страна лидирует как по количеству посылок, так и по их совокупной стоимости.
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
В 2014 году ведущий программы «Однако» Михаил Леонтьев в эфире «Первого канала» продемонстрировал снимок с украинским МиГ-29, утверждая, что малайзийский Boeing над Донбассом мог сбить истребитель. Позже выяснилось, что этот снимок — подделка. Спустя пять лет гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибку.
- «Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно», — говорится в статье The New Yorker.
- Михаил Леонтьев ранее говорил, что снимок «не выдавался ни за какое доказательство», первоисточник фото был вброшен либеральным блогером.
Более 40% россиян заявили о недоверии врачам
ВЦИОМ и центр «Платформа» провели исследование и выяснили, какие проблемы российской системы здравоохранения должны решаться в первую очередь. По мнению участников опроса, это нехватка врачей и оборудования, недоступность медицинской помощи.
- 41% респондентов сообщили, что не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача. Чаще всего это жители городов-миллионников в возрасте от 25 до 44 лет. Доверяют врачам в основном россияне старше 60 лет.
- Эксперты объясняют невысокий уровень доверия к системе здравоохранения сложным состоянием первичного звена медобеспечения: в муниципальных поликлиниках сокращаются штаты сотрудников, в результате растут очереди; пациенты сталкиваются с отсутствием диагностического оборудования. При этом многие люди из опасений за свое здоровье всегда будут перепроверять поставленные диагнозы.
- В конце августа 2019 года президент Владимир Путин заявил о провале в первичном звене здравоохранения и поручил Минздраву проанализировать систему. Позднее он сообщил, что в течение трех лет с 2020 года на модернизацию будет выделено 150 млрд руб. — по 50 млрд в год.
Time впервые выбрал человеком года подростка
Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.
- До Тунберг самым молодым обладателем звания человека года был Чарльз Линдберг. В 1927 году 25-летний летчик стал первым, кто в одиночку совершил трансатлантический перелет.
- Тунберг получила известность после серии акций протеста у здания парламента Швеции, где требовала выполнить Парижское соглашение по климату. Она отказалась ходить в школу и устраивала акции каждую пятницу. Позже к ней присоединились экоактивисты из других стран.
- В сентябре она выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменением климата, а в начале октября получила Международную детскую премию мира.
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