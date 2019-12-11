Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя Forbes в России

Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя Forbes в России

Суть претензий истцов к «АС Рус Медиа» не раскрывается. Ранее «Сафмар» заявляла о возможности подать иск о защите деловой репутации после публикации Forbes статьи о долге в 1 трлн руб.

Михаил Гуцериев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев подали в Арбитражный суд Москвы иск против издателя российской версии журнала Forbes, АО «АС Рус Медиа», следует из картотеки судебных дел. Иск был подан 10 декабря и к рассмотрению судом пока не принят, дата первого судебного заседания не назначена.

Суть претензий истцов к издателю Forbes в материалах картотеки не раскрывается, однако в октябре 2019 года группа «Сафмар» заявляла о возможности подать иск о защите деловой репутации после публикации Forbes статьи о наличии у компаний группы, связанных с семьей Михаила Гуцериева, долга в 1 трлн руб. Данную статью в «Сафмар» назвали «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики», а «безумную» сумму долга — плодом воображения сотрудников Forbes.

Отвечая на заявление «Сафмар», издатель журнала пообещал подать в суд. Соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Москвы 22 октября и через неделю был принят к производству. Первое заседание по делу, в рамках которого «АС Рус Медиа», требует признать распространенные группой «Сафмар» сведения «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Forbes (Россия)», назначено на 19 декабря.

«Группа «Сафмар» решила отстоять свою позицию в суде. Мы считаем, что данное решение позволит в цивилизованной форме разрешить все разногласия, возникшие между «Сафмар» и Forbes (Россия)», — заявил РБК директор по маркетингу Forbes (Россия) Дмитрий Озман.