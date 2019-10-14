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Издатель Forbes решил подать иск к «Сафмару»
Издатель Forbes считает порочащим репутацию заявление «Сафмара», в котором материал журнала назван «образчиком коррумпированной» журналистики. Оно было выпущено после выхода статьи о совокупном долге семьи Гуцериева в ₽1 трлн

Издатель Forbes компания «АС РУС МЕДИА» подает иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщается на сайте журнала.

«В связи с официальным заявлением группы «Сафмар», опубликованным на сайте компании и рядом СМИ, АО «АС РУС МЕДИА» готовит документы для их передачи в суд», — сказал директор по связям с общественностью «Forbes Россия» Дмитрий Озман.

Спор идет о статье Forbes «Траст» насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова», которую «Сафмар» назвал «откровенной ложью» и «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». В заявлении группы нескольких сотрудников «АС РУС МЕДИА» обвинили в нарушении «основополагающих принципов объективной журналистики, деловой этики и человеческой порядочности» в «угоду заказчикам».

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«Сафмар» Гуцериева заявил об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн

В статье Forbes со ссылкой на источники писал, что «Траст» подсчитал общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, перед банками: примерно 1 трлн руб., или $15 млрд. Forbes писал, что данные подтверждаются сведениями из открытых источников.

«Группе «Сафмар» была дана возможность представить свою развернутую позицию в официальном комментарии, от чего пресс-служба компании отказалась», — говорится в сообщении издания. Телефон Шишханова был недоступен.

РБК отправил запрос в группу «Сафмар».

Материал дополняется

Автор: Юлия Выродова
При участии: Павел Казарновский
Теги: Forbes, иск, Михаил Гуцериев, «Сафмар»
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