СК огласил итоги расследования нападения на Памфилову

Нападавший, Ахад Карабалаев, страдал хроническим психическим заболеванием. Следователи попросят суд отправить его на лечение

Ахад Карабалаев​ (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве завершило расследование уголовного дела о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову 6 сентября. Об этом говорится в сообщении центрального аппарата ведомства.

Нападавший, Ахад Карабалаев, как установили следователи, с 2014 года не имел постоянного места жительства и каких-либо источников дохода. В дом Памфиловой под Истрой он проник для того, чтобы найти деньги или иные ценности.

В дом Памфиловой Карабалаев вломился 6 сентября. На месте его застала хозяйка. Она, как отметили следователи, «оказала ему активное сопротивление». Карабалеву пришлось скрыться.

Экспертиза установила, что Карабалаев психически болен. На момент нападения у него было хроническое психическое расстройство. Он, полагают в СК, «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».