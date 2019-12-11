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СК огласил итоги расследования нападения на Памфилову
Нападавший, Ахад Карабалаев, страдал хроническим психическим заболеванием. Следователи попросят суд отправить его на лечение
Ахад Карабалаев​ (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве завершило расследование уголовного дела о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову 6 сентября. Об этом говорится в сообщении центрального аппарата ведомства.

Нападавший, Ахад Карабалаев, как установили следователи, с 2014 года не имел постоянного места жительства и каких-либо источников дохода. В дом Памфиловой под Истрой он проник для того, чтобы найти деньги или иные ценности.

В дом Памфиловой Карабалаев вломился 6 сентября. На месте его застала хозяйка. Она, как отметили следователи, «оказала ему активное сопротивление». Карабалеву пришлось скрыться.

Экспертиза установила, что Карабалаев психически болен. На момент нападения у него было хроническое психическое расстройство. Он, полагают в СК, «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими». 

Политика
Напавший на Памфилову проник в ее дом случайно

Следователи отправили дело в генпрокуратуру с постановлением о его дальнейшей передаче в суд. К нападавшему они предлагают применить «принудительную меру медицинского характера».

Карабалаев — уроженец Центральной Азии 1983 года рождения. Его нападение на дом председателя ЦИК случилось за несколько дней до выборов в Мосгордуму и получило большой резонанс. О произошедшем доложили Владимиру Путину. Когда Памфилова его остановила, Карабалаев несколько раз ударил ее электрошокером. Как потом рассказала председатель ЦИК, нападавший оказался «высоким, субтильным человеком», она оказалась физически сильнее его и смогла отбиться. Для самозащиты Памфилова использовала стул. В итоге злоумышленник убежал. На следующей день его задержали. Полиция нашла его в лесу, где он спал в шалаше.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Следственный комитет, расследование, ЦИК, Элла Памфилова
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