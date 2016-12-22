Глава Росгвардии подал к Навальному иск на 1 млн руб.

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к Алексею Навальному. Поводом стали сведения о недвижимости руководства ведомства, опубликованные оппозиционером

Виктор Золотов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному подан в Люблинский суд Москвы, сообщил РБК адвокат директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора ​Золотова Шота Горгадзе. Сумма иска составляет 1 млн руб.

Как объяснил Горгадзе, Золотов считает порочащими его и несоответствующими действительности сведения о недвижимости руководства Росгвардии. «Речь в иске идет в том числе о возможных коррупционных историях в сфере закупок, о которых говорит Навальный без какой-либо доказательной базы», — сказал юрист.

Глава Росгвардии рассчитывает, что Навальный придет в суд для дачи показаний и объяснит, на чем основаны его утверждения.

Адвокат заверил, что в случае победы в суде миллион рублей будет передан в один из детских домов.

Пресс-секретарь Люблинского суда Людмила Морозова сообщила РБК, что в настоящий момент иск Золотова к Навальному в суд еще не подан.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил РБК, что ему пока ничего неизвестно. «Мне сложно комментировать иск, не видя его. Но мы готовы подтвердить фактами все наши расследования», — заявил он РБК.

Сам Навальный в своем Twitter заявил, что придет в суд и повторит свои слова по поводу Росгвардии.

В пресс-службе Люблинского суда Москвы сообщили РБК, что информацию об иске уточняют.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать иск заявил, что не знает о его существовании. «Это, наверное, надо в Росгвардии узнавать», — сказал он.

В апреле 2016 года в ФБК заявили, что общая стоимость активов семьи Золотова составляет свыше 663 млн руб. при официальном доходе Золотова за 2014 год в 6,5 млн руб. Упоминалась в расследовании в том числе и квартира дочери Золотова Жанны стоимостью около $5 млн.

В конце августа 2018 года Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что Росгвардия закупала продукты по завышенным ценам. По словам оппозиционера, в число участников этой схемы входили Золотов и крымский мясокомбинат «Дружба народов».

После этого комбинат подал на Навального в суд, а глава Росгвардии вызвал оппозиционера на поединок. Последний заявил, что готов провести с Золотовым дебаты. От них генерал отказался, заявив, что Навального необходимо проверить на детекторе лжи.